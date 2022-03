Alertan sobre la necesidad de completar esquemas de vacunación contra covid

En conferencia de prensa, las autoridades sanitarias advirtieron sobre la necesidad de completar el esquema de vacunación contra COVID 19 frente a los rebrotes de la enfermedad en diferentes partes del mundo con un sublinaje de la variante Omicrón, la llegada de los fríos y la circulación de otros virus respiratorios como la influenza que pueden poner en riesgo la salud.

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, estuvo acompañada por el Subsecretario Dr. César Monti, la jefa de Inmunizaciones Dra. Florencia Coronel y las directoras de Atención Primaria de la Salud, Dra. Martha Tarchini y del Interior, Dra. Graciela Alzogaray.

La ministra comenzó destacando el impacto favorable que han tenido las acciones sanitarias en la provincia para que “a nivel epidemiológico hoy tengamos muy baja circulación del virus que nos está posicionando a nivel país como una de las provincias que ha sido exitosa en la contención de los efectos, como lo demuestran los indicadores de letalidad”, indicó.

“Sin embargo – advirtió la ministra Nassif – estamos entrando en una época de frio que puede producir la aparición de nuevas variantes de Omicrón junto a otros virus respiratorios que pueden complicar la situación”. En este sentido, remarcó que la baja de casos “ha sido producto de la disponibilidad de vacunas y la responsabilidad de la sociedad de asistir masivamente a vacunarse. El efecto de estas vacunas fue la disminución de las hospitalizaciones y la mortalidad por COVID”.

La ministra alertó que hay un 20 por ciento de personas adultas jóvenes que aún no han completado su esquema de vacunación de 2 dosis, y casi un 50% que no se colocaron la dosis de refuerzo. “Para lograr la inmunidad son necesarias las dosis de refuerzo (ya sea tercera o cuarta en caso de quienes se colocaron Sinopharm). Por eso pedimos a la población que acuda a vacunarse, si estamos resguardados a través de la dosis de refuerzo estaremos pasando sin hacer cuadros agudos como ha quedado demostrado en diciembre y en enero”. En este sentido, anunció que se extenderán los horarios de vacunación y se habilitarán las upas para completar esquemas.

Por su parte, la Dra. Coronel reafirmó que la OMS está anunciando un sublinaje de la variante Omicrón en diferentes países, que puede tener la característica de la reinfección. “Una de las medidas más importante es la vacunación. El grupo 18 a 59 años es que tiene menor cobertura, siendo la edad que está activa, circula, trabaja, puede contagiarse y contagiar a los adultos. También los adolescentes de 12 a 17 años a los que ya les corresponde la dosis de refuerzo. Con esto evitaremos una 4ª ola con mayores complicaciones e internaciones porque también sabemos que están circulando en la provincia otros virus respiratorios como la influenza estacional”.

Por otra parte, aclaró que el contagio de COVID puede producirse en una persona, independientemente de haber tenido otras variantes. “Además, los anticuerpos creados con la vacuna son diferentes y dan otra protección a los que da el virus una vez que nos contagiamos”, señaló y recordó que “no hay intervalo de espera entre las vacunas del calendario y la de COVID. Las personas que tuvieron COVID leve y no ha habido complicaciones se pueden acercar a vacunar, solo deben esperar 90 días aquellas personas que han estado internados graves con medicación como plasma o suero equino”.

Ampliación de horarios y vacunación en UPAs

La Dra. Martha Tarchini anunció que se ampliarán nuevamente los horarios de los vacunatorios a partir del lunes 28 de marzo, que volverán a tener horario corrido y se comenzará con la vacunación COVID-19 en las UPAs, no solo a niños y niñas sino también para las personas mayores de 18 años.

“En las UPAs se vacunará contra COVID a niños y niñas y a mayores de 18 años de lunes a viernes, de 7 a 19 hs y los fines de semana de 9 de la mañana a 13 hs. En los vacunatorios se hará horarios corrido de lunes a domingo a partir del próximo lunes. La vacunación se realiza sin turno”, informó.

“El grupo de entre 18 y 59 años fue de los más afectados cuando todavía no había llegado a vacunarse y hemos tenido grandes pérdidas. Ahora tenemos la herramienta para protegernos como corresponde, y desde el Ministerio de Salud ponemos todo a disposición para garantizar la vacunación”, subrayó.

Por último, pidió a los adolescentes que se vacunen. “Pueden llegarse a los vacunatorios permanentes y también, a través de las UPAs estamos acercándonos a los colegios secundarios para completar esquema primario de vacunación y las dosis de refuerzo según corresponda”.

En relación al interior, la Dra. Graciela Alzogaray explicó que se continuará trabajando con los hospitales. “La vacunación se realizará de forma permanente en los 47 hospitales que tenemos distribuidos en toda la provincia, en el momento que el paciente asista y tenga la necesidad de vacunarse. También trabajaremos en los eventos tanto artísticos, deportivos y otros tipos donde nosotros iremos con el equipo de vacunación para completar esquemas”, manifestó.

En cuanto a la continuidad de los cuidados, el subsecretario César Monti destacó que el COFESA ha aprobado la continuidad del uso del barbijo para todos los lugares cerrados en donde exista concentración de gente. “Esto es muy importante y sirve tanto para prevenir la gripe como para el COVID, sin dejar de lado la sanitización de manos y la ventilación de ambientes. La pandemia no ha terminado, en Asia y Europa están con rebrotes y hay que estar alertas y continuar con los cuidados”, aseguró Monti.

Vacunación Antigripal

En relación a la vacunación antigripal, el Subsecretario informó que llegó la primera partida y el día viernes 25 se hará el lanzamiento oficial de la campaña comenzando por el equipo de salud, como todos los años.

“La vacuna antigripal puede colocarse junto con la del COVID -19. El contagio de Gripe y COVID no es una buena asociación, nosotros mantenemos la alerta sanitaria. La gripe o influenza, se ha adelantado este año es necesaria la colocación de la vacuna antigripal”, indicó el funcionario.

Por su parte, la Dra. Florencia Coronel recordó a la población que la vacuna antigripal está en el calendario nacional de vacunación desde el 2011.

“Hay grupos priorizados y que siempre se vacunan en una primera etapa como el personal de salud. Luego en el calendario están las personas gestantes o embarazadas que si o si tiene que recibir su dosis anual de vacuna antigripal en cualquier trimestre del embarazo, niños y niñas de 6 meses a 2 años y mayores de 65 años que también está entre los grupos priorizados para recibir la vacuna. Las personas de 2 años a 64 años con condiciones de riesgo, se vacunarán en una segunda etapa apenas lleguen mayores cantidades de dosis la provincia, y este es el único grupo que requiere indicación u orden médica para poder vacunarse”.