Autoridades de cooperativismo visitaron Coopsol

Autoridades del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, dependiente del Ministerio del Producción, encabezado por el director, doctor Hernán Cisterna y del INAES, doctora María Victoria Lorenzo, realizaron una visita a la cooperativa Coopsol, siendo recibidos en la oportunidad por autoridades del Consejo de Administración.

La reunión de cortesía fue ocasión para que los responsables de la cooperativa, informaron del trabajo desarrollado a lo largo de su trayectoria de 32 años. Así también, fue oportunidad para que los funcionarios expusieran su satisfacción por el trabajo que se desarrolla y la posibilidad de articular acciones con organismos de Estado para afianzar y solidificar la acción de la cooperativa.

Se señaló desde la cooperativa que se trabajó en campo, en propiciar el desarrollo del sector apícola y consideran que, en lo operativo se trabaja más con el NEA, llegando a establecer mercados en la triple frontera. Se trabajó, desde los inicios, con el INTA y la UNSE, desde los inicios de la actividad de la cooperativa.

Se indicó que cada colmena de miel produce 30 kg, y cada familia productor no tiene menos de 10 colmenas (en promedio 50 colmenas), y el 80 % de la producción nacional se exporta, porque hay poco consumo en nuestro país por el precio que ronda el kilogramo los $ 700. Se trabaja en un mercado competitivo en el mundo donde hay 10 acopiadores importantes y en el país operan 4 acopiadores de rango relevante, que exportan al mundo.

Se señaló que se exporta miel convencional de 600 productores de la región del chaco santiagueño (150 productores de Santiago del Estero) y se paga al productor lo que marca el mercado. Se trabajó en la conformación de una red importante con provincias hermanas. Se trabaja con productores que hacen la miel orgánica – que es complicada, por la contaminación de los campos con glifosato-, y la convencional.

Se trabaja en impulsar cadenas de producción de miel orgánica, en Salta y Santiago del Estero, con cooperativas instaladas en Santos Lugares, San Francisco, Bandera Bajada, El Cruce, zona de riego y en localidades del Departamento Río Hondo. Se trabaja en red con una producción de miel de casi 10 mil colmenas, produciendo miel orgánica y convencional, con la que se viene trabajando hace 15 años. En la cooperativa, se trabaja en la separación de las mieles, la de algarrobo, la del mistol y la de la flor de “atamisqui” que son orgánicas, y esta última es la estrella de la producción.

Desde la cooperativa se aspira a procurar financiamiento para lograr producir más, superando la barrera de las 10 mil colmenas que significa una inversión importante para el productor, que no accede al crédito, por la informalidad en la que se encuentra. No obstante, se indicó que, desde la cooperativa se disponen de ayudas económicas, que no son suficientes. Se dispusieron en la red, de 5 almacenes cooperativos que ayudan a la economía del productor apícola. También, desde la cooperativa se propicia la educación y capacitación permanente a la familia apícola, y se invirtió en conectividad en algunas localidades, porque las empresas de telefonía o comunicación no llegan a ciertos puntos de la provincia.

Se informó que se trabaja en una aplicación con la UCSE, que permitirá la clasificación, trazabilidad y certificación de la miel que se produce, fracciona y se exporta actualmente desde la provincia a Japón y EEUU. Esto le asegura a un comprador en Japón que la miel tiene un origen certificado que se puede verificar. Se procura ahora incorporar la tecnología “blockchain” o cadena de bloques, que se aplica para las criptomonedas. El mismo, es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, sincronizado y distribuido de las operaciones digitales, sin necesidad de la intermediación de terceros.

Por último, entre otras actividades, desde la cooperativa se trabaja en un proyecto para ampliar la actividad productiva, bajo los mismos criterios, de calidad y seguridad, hacia el mercado de producción de queso de cabra orgánica, que tiene mucha demanda en el mundo.