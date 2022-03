Continúan las reuniones por el Censo 2022

Se realizó otra reunión con la presencia de intendentes y comisionados de varias localidades de la provincia a quienes pidieron colaborar con el trabajo, logística y coordinación para la participación de la población en este censo digital, con el objetivo de que el alcance de esta herramienta llegue a la mayor parte de la provincia.

La reunión estuvo presidida por los ministros de Gobierno, Seguridad y Culto, Dr. Marcelo Barbur; de Educación, Dra. Mariela Nassif; director General de Estadísticas y Censos, Li. Federico Scrimini, presidenta del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera y el coordinador del Censo, Luis Paiola.

El ministro Barbur dijo; “este censo va a aportar muchos datos y facilitar información al censista territorial. Les pido que nos comprometamos desde las posibilidades que tenemos desde la conexión a internet y hacer el esfuerzo para que no quede ningún santiagueño sin censarse”

Por su parte la ministra Mariela Nassif, expresó; “el censo digital va hacerse por primera vez a través de una herramienta que todos utilizamos como es la tecnología, paratener un conocimiento más acabado de datos de población y viviendas en este caso que son herramientas fundamentales en el momento de tomar decisiones y diseñar políticas públicas. Desde el consejo de educación ponemos a disposición la capacidad humana para llevar adelante este censo por eso es que los docentes van a acudir a los hogares a poder chequear si la persona se ha auto censado o realizar el censo de forma presencial”. Asimismo, la titular del Consejo de Educación, María Elena Herrera explicó “los docentes están trabajando en sus aulas con todos los alumnos y personal, el material que nos han proporcionado. Se trata de concientizar a toda la población acerca de la importancia que tiene saber cuánto somos, como somos y tratar de identificar todas esas realidades que no lo tenemos en datos estadísticos”.

Por último Federico Scrimini, expresó; “es el primer censo digital que se hace en la Argentina y nos da una oportunidad de poder registrar pueblos o comunidades que no figuran en el mapa de estadísticas en el que podemos contar las realidades de nuestras localidades”. concluyó.

El coordinador Paiola afirmó que “necesitamos la colaboración para llevar adelante con la infraestructura disponible, con equipos de computación y servicio de internet y hacer efectivo que la población pueda autocompletar los datos requeridos”.