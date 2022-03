Entregan viviendas sociales en Villa Figueroa

Un total de 21 familias de Villa Figueroa y parajes vecinos recibieron viviendas sociales que fueron construidas por la Comisión Municipal de Villa Figueroa que cargo de Gabriela Gerez Bravo dando continuidad al programa habitacional que beneficia sectores vulnerables.

La ceremonia de inauguración y entrega de las casas se hizo desde el domicilio de Cándida Barrientos y estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y la jefa comunal local, Gabriela Gerez Bravo. Las mismas están distribuidas en los parajes 7 Pozos, Tusca Pozo, Quimilioj, Santa María, La Juliana, Puesto Viejo y Villa Figueroa.

Al hacer uso de la palabra, la comisionada sostuvo, «es un día de celebración cada día que inauguramos viviendas en el marco de este programa maravilloso y único en el país que da la posibilidad de acceder al techo digno a tantas familias de escasos recursos».

Por último, la jefe comunal agradeció al gobernador, Gerardo Zamora por continuar con este programa y se comprometió a seguir trabajando para construir más viviendas y llegar con soluciones habitacionales a las familias que aún no han accedido a la vivienda propia».

A su turno, el ministro Niccolai afirmó «este programa desde su lanzamiento de la mano de la ex gobernadora, Claudia Zamora, movilizó e impactó fuerte en la provincia, hasta consolidarse en cada rincón del territorio provincial. Empezamos a recorrer la provincia y comenzamos con un trabajo fuerte para poder llevarlo adelante y en este contexto 25 mil familias santiagueñas han cambiado su calidad de vida».

Finalmente el Dr. Niccolai dijo: «para nosotros es una gran satisfacción recorrer la provincia con este programa que tiene múltiples beneficios porque genera empleo, motoriza las economías regionales y le permite a tantas familias que no tienen los medios, acceder al techo digno, generando igualdad de oportunidades».