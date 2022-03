«Gobernaba la muerte», fue el leit motiv del editorial de Víctor Hugo Morales en C5N por el Día de la Memoria. Para guardar y compartir.

La dictadura militar en números en el editorial de Víctor Hugo.

Con «Los dinosaurios» de Charly García como fondo comenzó el editorial de Víctor Hugo Morales en C5N en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. «Gobernaba la muerte», sentenció. El periodista tomó una serie de datos que circularon por WhatsApp y le puso su impronta para una contundente tesis sobre la noche más oscura de la historia argentina.

La dictadura militar en algunos números y datos

Duró 2818 días.

Hubo cuatro Presidentes: Videla, Viola, Galtieri y Bignone

Pasaron 2 mundiales, 2 juegos olímpicos y 3 papas.

Se cerraron 20.000 fábricas

Se abrieron 340 centros clandestinos de detención

a deuda externa se multiplicó por 6.

La inflación acumulada durante el 1976 a 1983 fue de 517.000%.

El Mundial del 1978 costó u$s 500.000.000 (A España el de 1982 le costó u$s 26.000.000)

Mientras se desarrollaba el Mundial desaparecieron 69 personas.

Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros.

Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos, muchos infantiles.

Se prohibieron mas de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos mas.

Aumento de la Pobreza, del 4,4% en 1975 al 37,4% en 1983.

Se enviaron 14.000 hombres a la Guerra de Malvinas.

Murieron 649 soldados y se suicidaron 1.000 veteranos una vez finalizado el conflicto armado.

La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos.

Se secuestró, torturó y desapareció a personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la Conadep y se estima que hay al menos 30 mil desaparecidos

490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Sólo 127 fueron recuperados.

Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura.

Primer Estado en Reconocer a Jorge Rafael Videla como Presidente: Estados Unidos.

El FMI aprobó un Crédito Internacional de 110 millones de dolares el mismo día del Golpe Militar, aún cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo.

Se estatizó la deuda privada de mas de 70 grandes Empresas. Entre ellas el Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, City Bank, IBM, Banco Francés, etc

El monto, alrededor de 22 mil millones de dólares

Casi la mitad de la de deuda que generó la dictadura

El primer partido político en apoyar el golpe de estado fue el Partido Comunista