La Dirección de Parques y Paseos realizará la extracción de dos árboles por daños provocados en inmuebles

La Subdirección de Arbolado Urbano, dependiente del área de Parques y Paseos de la Capital, informa que los días lunes y martes procederá a realizar la extracción de un árbol de la especie «Aguaribay»(Schinus areira) y otro de la especie “Ficus” (Ficus benjamina) que se encuentran ubicado en las veredas de las calles Absalón Rojas N° 445 y Perú 242, respectivamente.

Para tomar la decisión se realizó la inspección técnica profesional correspondiente en la que se constató que el aguaribay es un ejemplar de gran porte y longevo en cuya copa se realizaron numerosas podas con el fin de controlar el tamaño de la misma para que no interfiera con el tendido eléctrico y las luminarias. Sus raíces robustas y extensas provocaron en varias oportunidades el agrietamiento y levantamiento de la vereda. En dichas situaciones operarios de la repartición realizaron la práctica de poda de raíces a fin de evitar que los daños continúen.

En la actualidad los daños que ocasionan las raíces persisten y en mayor gravedad ya que se constató rajaduras en la entrada de la vivienda, rotura de desagües y levantamiento y desnivel del piso externo. Cabe destacar que el árbol evaluado no tiene un crecimiento armónico en su sistema radicular y que por la dimensión de su tamaño constituye un peligro contra la seguridad pública vehicular y peatonal como así también peligra la integridad de bienes y del inmueble y que no se puede ejecutar ninguna corrección para revertir la situación actual del árbol mediante podas adecuadas.

Del mismo modo se evaluó al ejemplar de ficus cuyo sistema radicular superficial y extendido es muy agresivo y destructivo para cualquier edificación cercana al árbol. En la vereda del domicilio se constató graves daños en los desagües perforándolos y tapándolos, además fracturó el cordón de la calle y los cerámicos del piso. Por estas características, su porte y morfología en general, que resultan en graves daños a futuro. El ficus es una especie no apropiada para el arbolado de veredas.

Las extracciones de los árboles se desarrollarán en horas de la siesta para evitar complicaciones del tránsito vehicular y tras el retiro de los mismos se los reemplazarán con otros ejemplares arbóreos apropiados al ancho de la vereda.