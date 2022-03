Lanzan el PGA TOUR Latinoamérica en Termas de Río Hondo Golf Club

En las instalaciones del Termas de Río Hondo Golf Club, se realizó el anuncio de la Apertura del PGA TOUR LATINOAMÉRICA que se desarrollará desde el 24 al 27 de marzo. Participaron, el secretario de Deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello, subsecretario de Turismo de la Provincia, Prof. Nelson Bravo, intendente de la Ciudad de Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise, el Director y Capitán del Termas de Río Hondo Golf Club, Dr. Juan Manuel Pereyra, acompañados por el director General de Golf Play, German Galli, junto al Gerente Director del PGA TOUR LATINOAMÉRICA, José Garrido, como así también el último campeón y defensor del título disputado en la cancha termal, el golfista argentino Alejandro Tosti.

El Intendente Mukdise manifestó «para nosotros, los termeños, tener un evento de esta envergadura nos alegra muchísimo, es por eso que desde nuestro lugar queremos que este evento siga presente, que nos sigan teniendo en cuenta para los años próximos, dando importancia en la provincia y en esta ciudad que se beneficiada en muchos puntos para seguir creciendo»

German Galli expresó «es un placer y un orgullo encontrarnos en Termas de Río Hondo después de dos años de pandemia. En nombre de la empresa quiero resaltar el acompañamiento, disposición y coordinación del Gobierno provincial que encabeza el Dr. Gerardo Zamora en tema de logística, planeamiento y promoción de un deporte y evento de plano internacional. Sin lugar a dudas desarrollaremos esta edición en un campo que no deja de sorprenderme, una sede que sin lugar a dudas es de primer nivel y de las mejores en la zona del continente, con la presencia de jugadores y protagonistas de 20 países diferentes».

El director y Capitán del Termas de Río Hondo Golf Club, Dr. Juan Manuel Pereyra comentó «es un crecimiento notable para la provincia y la ciudad, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el turístico con todo lo que significa esta competencia, con jugadores que en su mayoría, son el 70% norteamericanos, y el 30% restantes provenientes de Europa, Asia y Latinoamericanos. No quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar que el nivel que hoy tiene la cancha se debe al mantenimiento y el cuidado de personas de la misma ciudad de Las Termas, y eso le agrega un valor más aún”.

Por su turno, el Gerente Director del PGA TOUR LATINOAMÉRICA, José Garrido resaltó, “en estos eventos más allá de todo el ámbito deportivo, el nivel de juego y organizadores, nada de esto sería lo mismo sin la prensa y los aficionados con los que hemos charlado durante toda la semana. Para nosotros como PGA TOUR LATINOAMÉRICA es un placer estar de vuelta en Termas, yo personalmente no tuve la oportunidad de conocer la cancha en el 2019, y eso pude hacer esta semana, donde me topé y encontré con una grata sorpresa, no solamente con un cancha de golf, sino también con un gran autódromo, el cual tuve la suerte de conocerlo, y no solamente eso, sino la calidez y la disposición de su gente a la cual le agradezco sus atenciones”

El secretario de Deportes Carlos Dapello resaltó “en nombre del gobierno de la provincia queremos agradecerles a los organizadores por haber elegido nuestra provincia, a nuestra ciudad termal, turística por excelencia como depositaria de un evento internacional, la cual tiene un renombre de nivel internacional. Queremos decirles que estamos agradecidos que el torneo más exitoso y más concurrido sea realizado en nuestra ciudad, con la presencia de muchos países y que realmente Termas de Río Hondo siga posicionando a nivel Nacional e Internacional como sede de grandes eventos”

Finalmente, el jugador argentino Alejandro Tosti agradeció “a los encargados del campo por tenerlo impecable y en condiciones increíbles. Es un placer estar de vuelta en Santiago, es un lugar especial para mí porque el ganar la última edición como profesional lo llevaré toda mi carrera conmigo. No quiero dejar de agradecer al Dr. Gerardo Zamora por el apoyo al deporte en Santiago” y comentó “pensando en la dificultad del torneo, es lógico estar preparado, concentrado, hay jugadores de nivel muy alto, cada vez mejores. Son 144 jugadores, todos vienen practicando y haciendo hincapié en este torneo”, finalizó.