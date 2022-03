Mauricio Macri pidió privatizar Aerolíneas Argentinas

El ex presidente se refirió a los subsidios que reciben empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, que se vio afectada por las Low Cost durante su Gobierno.

El ex presidente Mauricio Macri afirmó este lunes que Aerolíneas Argentinas «tiene que funcionar con su presupuesto» independientemente de su rol de aerolínea de bandera e insistió en la postura que mantuvo durante su Gobierno: «Si no es viable hay que privatizarla, no tengo dudas«.

En una entrevista con el canal La Nación+ el ex presidente sostuvo que privatizaría las empresas del Estado que no tocó durante su mandato, de 2015 a 2019. En el caso de Aerolíneas Argentinas criticó los subsidios que la empresa recibe para su funcionamiento.

Durante la entervista Macri se refirió a su «revolución de los aviones», en referencia al desembarco de las low cost en Argentina, que volvieron más accesibles algunas rutas e incluyó la adaptación del Aeropuerto El Palomar (antes sólo de uso militar) a los vuelos comerciales.

«Cerraron Palomar sólo porque la habíamos hecho nosotros«, sentenció en referencia a la orden judicial emitida tras el fin de su mandato por la que esa terminal aérea dejó de funcionar para vuelos comerciales de cabotaje.

No es la primera vez que llama a privatizar Aerolíneas Argentinas. Ya lo hizo cuando la línea aérea de bandera fue recuperada.