Piqueteros le complican la vida a la gente: piden planes para violentos

Los piqueteros del Polo Obrero que cortan habitualmente la 9 de Julio están provocando que crezca la derecha porque la gente ya está harta de que le compliquen la vida.

Los reclamos por comida siempre son valederos, lo que no se puede hacer es pedir planes para personajes que aparecen en marchas provocando disturbios, como los integrantes de movimientos sociales que violentaron la oficina de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el Congreso, por ejemplo.

La ciudad, un caos de piquetes

Se sabe que el Polo Obrero busca generar caos y tensión para conseguir planes, por no tienen problemas en pedirlos abiertamente para los violentos que copan las calles y que arrojan piedras en el Congreso. ¿Ese es el canje por recibir un plan?

En las últimas horas, los integrantes del Polo Obrero rechazaron el diálogo con las autoridades oficiales: es lo que piden ellos o nada. Y para eso van por todo, tomando como rehenes a los porteños y los residentes del conurbano bonaerense que van a trabajar a Capital Fedral.

La propuesta de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social

Las autoridades del ministerio comprometieron y le hicieron saber a los grupos piqueteros:

Ramiro Marra, legislador porteño que responde a Javier Milei lanzó su Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA) con la intención de impedir la protesta social.

El legislador de La Libertad Avanza aseguró que MAPA es una organización que busca ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires.

«Hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros. Como los políticos no pueden solucionarlo hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, si. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen».