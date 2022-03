Se realizó la entrega de insumos a enfermeros referentes de hospitales

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de sus diferentes programas realizó la entrega de 23 kits con insumos para los enfermeros de los hospitales referentes. Además, recibieron una capacitación sobre Insulinización que deberán replicarla a sus colegas, a fin de extender la formación en cada localidad.

El subsecretario de Salud de la cartera Sanitaria, Dr. César Monti, en representación de la Ministra, Lic. Natividad Nassif, asistió al acto de entrega de insumos al personal de enfermería de distintos hospitales de Santiago del Estero.

La actividad tuvo lugar en salón de la cooperadora del Hospital Independencia y contó con la presencia de la Dra. Marta Curet, del equipo de microgestión de Redes; de las Coordinadoras de Enfermería, Lic. Agustina Gómez y del Programa Proteger, Abog. Guadalupe Díaz Araujo.

Luego de la entrega, la Dra. Curet dictó una capacitación sobre insulinización que tendrá una segunda parte en formato taller. Los contenidos abordados serán replicados en toda la provincia a través de los enfermeros referentes.

El Dr. Monti se refirió a la importancia de realizar una capacitación sobre esta enfermedad crónica no transmisible, como es la diabetes, y felicitó el trabajo articulado entre los distintos programas y áreas para acompañar a gran parte de la población. “Casi el 10 % tiene esta patología, esto hace que antiguas prácticas y saberes, como la creencia de que ‘lo que no se ve no se trata’, sean removidas ya que esta es una enfermedad silente que debe ser pesquisada y se debe capacitar prudentemente a las personas con diabetes para que conozcan las consecuencias como la pérdida de la visión y amputaciones, que sacan de circulación a una población productiva con un costo elevadísimo para la salud pública en la recuperación y la reinserción laboral posterior, por eso es tan importante la tarea que los enfermeros hace años vienen sosteniendo y ahora trasladan la capacitación y formación al interior”, indicó el subsecretario.

Luego se refirió a la jornada de capacitación remarcando que está al tanto de las dificultades de la insulinización y el convencimiento en el interior. “Esto habla de que la salud es una construcción colectiva, nadie puede solo, es un conjunto de personas que trabajan en la educación sanitaria, en la detección, en la instrucción del personal para la insulinización y aceptación, tratamiento y seguimiento por parte del paciente”, concluyó el Dr. Monti.

La coordinadora de Enfermería Lic. Agustina Gómez explicó que se encuentran trabajando con todos los referentes de capacitación de toda la provincia.

La Coordinadora de Proteger, Abog. Guadalupe Araujo, brindó detalles de los 23 kits entregados: “Estos insumos facilitan la labor diaria del personal de Enfermería porque incluye tensiómetro para adultos y pediátricos, oxímetro, termómetro y una tablet para realizar los registros digitales de los pacientes”.