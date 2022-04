VIDEO/ 17” estrena el videoclip de “Sorry”, su nueva canción

Radicado desde hace unos años en Buenos Aires, bajo el seudónimo artístico de “17”, Brahian Saavedra continúa abriéndose camino en el mundo de la música urbana y es así que este 15 de abril estrena el video de “Sorry”, su nuevo corte musical.

El ascendente músico y compositor, se muestra entusiasmado con su nuevo trabajo que ya se encuentra en como “17” en su canal de Youtube, en Spotify y en el resto de las plataformas digitales.

Mientras trabaja en su proyecto solista, el artista también da sus como productor musical y manager, mientras realiza sus estudios para recibirse como director audiovisual. “Yo mismo me encargo de dirigir y editar mis videos, tengo intervención en un 80% del producto final porque me gusta estar ahí, tratando de que salga lo mejor posible”, cuenta al respecto.

Sobre su seudónimo, cuenta que surgió “porque nací un 17 de mayo y es un número que a mí me trajo mucha suerte, contrariamente a lo que siempre se piensa y se lo relaciona, como es la desgracia”.

“Me marcó en muchas cosas buenas que me pasaron, me dejó muchos aprendizajes y es mi número favorito, al punto de llevarlo tatuado en mi cuerpo porque es un número que me representa”, añade al respecto.

Durante su adolescencia frecuentó “Tarapaya”, popular barrio ubicado al oeste de la capital santiagueña donde residían sus abuelos y lugar en el que comenzó su conexión con la música.

“En la secundaria escuchaba mucho folclore y es lo que me ha llenado de sabiduría para poder llevar todo eso que aprendí a otros géneros; eso se lo debo a mis abuelos, que me hacían escuchar y me enseñaron a respetarlo”, cuenta al respecto.

Con el respaldo del sello “Güelmi Music”, el músico trabaja junto a KeNei, su BeatMaker o productor musical, con quien crea las bases rítmicas que le dan forma a cada una de sus canciones.Actualmente, se prepara “para actuaciones en escenarios en diversos puntos del país y espero que mi propuesta musical llegue a los oídos de algún productor de Santiago del Estero, porque son muchas las ganas de para el público de mi provincia”, cierra el artista.