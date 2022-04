El juez Kreplak procesó este jueves a ex funcionarios de María Eugenia Vidal, ex miembros de la AFI y al intendente Garro por la Gestapo antisindical.

GestaPRO: uno por uno, quienes son los dirigentes macristas procesados

En el marco de la causa que investiga la «Gestapo antisindical» macrista, este jueves fueron procesados el intendente de La Plata, Julio Garro; ex funcionarios de María Eugenia Vidal y ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata, a los que el juez le dictó la falta de mérito.

Quiénes son los siete procesados por la «Gestapo antisindical» de Vidal

Marcelo Villegas: ex ministro de Trabajo bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal y es quien pronunció la frase «Si yo pudiera tener una Gestapo, lo haría». Trabajó en compañías como Grupo Pérez Companc, Grupo Suez, Walmart, Jumbo y Telecom Argentina.

Adrián Grassi: ex subsecretario de Justicia bonaerense en la era Vidal. En el marco de la causa admitió los encuentros en la agencia de Inteligencia para hablar del Pata Medina como así también que tuvo conversaciones sobre el sindicalista con el exministro Marcelo Villegas y hasta con el secretario del juez que ordenó su detención.

Juan Pablo Allan: actualmente es senador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, y presidente de la Comisión de Educación e integrante del Consejo de la Magistratura.

Julio Garro: Desde 2015 es intendente de La Plata, mientras que entre 2009 a 2013 fue diputado de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los apuntados de orquestar la reunión por orden de Vidal.

Darío Alberto Biorci: Fue jefe de Gabinete de la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que dirigieron la agencia durante la presidencia de Mauricio Macri. Junto a Dalmau Pereyra tuvieron un papel central antes, durante y después del encuentro donde se planificaban acusaciones penales contra sindicalistas.

Juan Sebastián De Stéfano: ex director general de Asuntos Jurídicos de la AFI. Era el tercero en el escalafón de la AFI y «armador» de causas judiciales, ya que, mantenía una comunicación directa con jueves y funcionarios de alto rango del gobierno de Macri. Hoy es director en Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Luis Dalmau Pereyra: Fue director Operacional de Contrainteligencia de la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas. Conformó el grupo que hacía espionaje ilegal conocido como «Súper Mario Bros». Está suspendido a raíz de un sumario que dispuso la actual intervención de la AFI por no haber informado que viajaría a Paraguay en 2016 a negociar la entrega del narco Ibar Pérez Corradi, involucrado en el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina.