Jueves y viernes santo: días no laborables

La Ley 27399 Feriados nacionales y días no laborables, establece como días feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de la Nación, entre otros los siguientes:

Feriados Viernes Santo.

DIAS NO LABORABLES: jueves Santo.

Por lo tanto conforme la naturaleza de tales fechas que sin dudas son días que tienen una alta consideración y significancia para la religión católica y toda su feligresía, y conforme a la tradición que rige en Semana Santa en el ámbito administrativo de la Provincia, en tales fechas no habrá actividad laboral quedando solamente obligados las guardias y/ los servicios esenciales del estado conforme la programación que establezca cada jurisdicción.