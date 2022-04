Máximo Kirchner en la CGT: «Nadie más que nosotros quiere la unidad»

Tras la renuncia a la presidencia del Bloque del Frente de Todos, este martes Máximo Kirchner habló durante la asunción de la regional oeste de la CGT, en donde se refirió a la interna del Gobierno.

«Sabemos que gobernar no es soplar y hacer botellas. Que no nos vengan a explicar lo que son situaciones difíciles. Se trata de avanzar. Nadie más que nosotros queremos la unidad. La unidad es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes», sentenció el diputado, que se preguntó: «¿Quien se está quedando con lo que cobraba un trabajador en 2015?».

El acto se llevó a cabo en la localidad bonaerense de Merlo, y contó con una fuerte presencia sindical y la participación de 90 delegados.

“Fuimos la base de la construcción de la unidad en 2019 y también en 2017 cuando nos miraban de costado y pensaban que era historia terminada. Siempre nos dijo Cristina: confiar en la gente y nosotros confiamos y pudimos construir esa unidad. No creo que ningún trabajador quiera la unidad para ir en contra de sí mismo. La unidad es para que no sea casi imposible llegar a fin de mes, es para construir más y mejores viviendas”, agregó el presidente del PJ bonaerense.

Del mismo modo, Kirchner afirmó que “es verdad que la pandemia nos trajo muchas dificultades pero no nos puede ganar la autocompasión», y manifestó: «Hay que construir fuerzas para recuperar el poder adquisitivo del salario. Abel (Furlan) me contaba que un trabajador de la UOM ganaba unos 2000 dólares a fines de 2015 y hoy ganan 900; el compañero Correa me dijo que eran 1500 dólares y ahora les pasa lo mismo que a los de la UOM”.

Entre los presentes se encontraban, Abel Furlan, el flamante secretario general de la UOM, Omar Plaini de Canillitas; y el nuevo triunvirato de la regional conformado por Jose Medina de Camioneros; Walter Correa (Fatica) y Luján Cotone de SADOP. También estuvo el gobernador Axel Kicillof, Gustavo Menéndez, la intendenta de Merlo, Karina Menéndez y su par de Moreno, Mariel Fernández.