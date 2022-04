SALUD LANZÓ LA SEMANA DE LA VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS

Desde la comunidad Tonocoté de Atoj Pozo. Con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, en Atoj Pozo, se lanzó la vigésima semana de vacunación regional propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, cuyo objetivo es la promoción de la salud a través de la difusión de campañas de vacunación.

Bajo el lema «¿Estás protegido? Ponete todas tus vacunas”, el Ministerio de Salud se suma a la Semana de la vacunación de las Américas que se celebra hasta el 30 de abril en todo el mundo.

En todos los centros de salud se llevan adelante estrategias de vacunación sincronizada y masiva con el objetivo de fomentar el acceso equitativo a la vacunación.

Este año en particular, se busca lograr que todas las personas verifiquen sus esquemas de vacunación de modo tal de poder completar las dosis faltantes de cualquiera de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, que son gratuitas y obligatorias.

En Argentina hay vacunas para todas las etapas de la vida, son gratuitas en todos los centros de salud y nos benefician a quienes nos vacunamos y a quienes nos rodean.

Actividades

La apertura de la semana se realizó en el Pueblo Originario Tonocotés Atoj Pozo, departamento San Martín con la presencia del Director Nacional de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Dr. Hugo Feraud, el Subsecretario de salud, Dr Cesar Monti; la jefa del Programa de Inmunizaciones, Dra. Florencia Coronel, la directora general del Interior, Dra. Graciela Alzogaray; la coordinadora del Programa PROTEGER, Guadalupe Diaz Araujo; autoridades locales y sanitarias de la zona.

Durante toda la semana El Ministerio de Salud de la provincia, mediante la Dirección General del Interior, en todos los centros de atención primaria, hospitales zonales, distritales y de tránsito (ver cronograma https://msaludsgo.gov.ar/web/semana-de-vacunacion-de-las-americas-en-el-interior-de-la-provincia/) se realizará una fuerte campaña de vacunación de Calendario Nacional y contra COVID-19 a todas las edades, como también capacitaciones y talleres dirigidos al personal de salud y a la comunidad en general.

El acto central se realizará el próximo viernes 29 de abril desde las 18 horas en el FORUM, donde se realizara una jornada de vacunación masiva con todas las vacunas, además de juegos, titeres y música en vivo, sorteo de premios y una master class de actividad física

¿Cómo funcionan las vacunas?

Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del organismo y, de ese modo, reducen el riesgo de contraer enfermedades. Actúan desencadenando una respuesta de nuestro sistema inmunitario, que:

∙ reconoce al microbio invasor (por ejemplo, un virus o una bacteria);

∙ genera anticuerpos, que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce naturalmente para luchar contra las enfermedades;

∙ recuerda la enfermedad y el modo de combatirla. Si, en el futuro, nos vemos expuestos al microbio contra el que protege la vacuna, nuestro sistema inmunitario podrá destruirlo rápidamente antes de que empecemos a sentirnos mal.

En definitiva, las vacunas son una forma ingeniosa e inocua de producir una respuesta de nuestro sistema inmune sin causar enfermedades.

Nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar. Tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella, normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. Por eso las vacunas son tan eficaces: en vez de tratar una enfermedad cuando esta aparece, evitan que nos enfermemos.

¿Por qué debemos vacunarnos?

Si no nos vacunamos, corremos el riesgo de contraer enfermedades graves como el sarampión, la meningitis, la neumonía, el tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales pueden ser discapacitantes y mortales.

Cuando nos vacunamos nos protegernos a nosotros mismos y protegemos a las personas que nos rodean. Hay personas que no pueden vacunarse —por ejemplo, no es recomendable para los recién nacidos, las personas gravemente enfermas y las que pueden presentar determinadas alergias—, al protegernos nosotros evitamos contagiarles enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación.