Silva Neder: “El Gobernador ratificó el compromiso permanente de un Estado presente y en constante desarrollo”

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, señaló que el informe anual brindado este mediodía por el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora ante la Cámara de Diputados “ratificó una vez la esencia de un Estado presente, con más políticas públicas en favor de todos los santiagueños, con equilibrio financiero, crecimiento y fuertes inversiones en salud y educación”.

En tal sentido, remarcó: “El mensaje del Gobernador de la Provincia deja en claro que prioriza la esencia fundamental del Gobierno que encabeza y que está ligada a una equilibrada administración financiera, en la igualdad de oportunidades para todos los santiagueños y que no hace más que ratificar el compromiso permanente que tiene con todo Santiago del Estero, no sólo con los centros urbanos, sino también con todo el interior profundo de la provincia”.

“El anuncio del pago del bono no sólo está ligado a una equilibrada administración financiera, sino también el respeto irrestricto de los derechos de todos los trabajadores de Santiago del Estero. Pero además, están las obras de inversión que anunció el Gobernador que hacen a una inclusión social para romper las asimetrías históricas que existían en Santiago del Estero”, señaló.

Asimismo, remarcó que “el anuncio del bono aguinaldo llena de alegría a los empleados públicos de la provincia, pero también hay que destacar todo lo proyectado en materia de inversión, que hará que se siga asegurando el servicio de salud y vial, por ejemplo, y destacó que la Educación es protagonista de la política de Estado».

“Este anuncio es la muestra del compromiso permanente. El proceso emancipatorio es un proceso contínuo. La obra de Borges y Juan Felipe Ibarra no debe quedar en ello. Que el gobernador de la provincia en cada circunstancia ponga bien en alto el interés de Santiago del Estero, defendiendo los intereses de todos los santiagueños, es prueba de ello”, manifestó.

Agregó: “Como santiagueños, estamos orgullosos de celebrar esta Autonomía y, en definitiva, ratificar los ideales de Borges y Juan Felipe Ibarra, que no es más que reafirmar el compromiso que tenemos para que las generaciones por venir también lo tengan”.