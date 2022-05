ARGENTINA CONSOLIDA SU PROMOCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Con la participación de Argentina en Re think South América Latam en New York se consolida la presencia y promoción de nuestro país en Estados Unidos, en el primer evento presencial de turismo de este año con la asistencia de casi 100 hosted buyers norteamericanos.

La delegación está encabezada por el Secretario Ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa, parte del equipo técnico del instituto y el titular de la empresa Eurotour, Martín Zanone, quienes participaron de la apertura del evento presidido por la Vicepresidenta para Norteamerica de Latam, Paola Peñarete. Además asistieron representantes de Perú, Ecuador, Colombia y Chile.

En ese contexto, Sosa señaló que la participación Argentina “apunta a fortalecer la promoción en el mercado norteamericano, teniendo en cuenta que en la prepandemia era el principal emisor de turistas de países no limítrofes, desde el Inprotur, hemos encarado numerosas acciones de promoción y apenas se reabrieron las fronteras en noviembre del año pasado hemos participado presencialmente de acciones de gestión en Florida y New York, esa promoción fue sostenida además con activaciones digitales, capacitaciones presenciales al trade y participaciones en las ferias Travel & Adventure Show en New York y Los Angeles, entre otras actividades”.

“En la actualidad, desde la reapertura de fronteras, ingresaron a la Argentina más de 150 mil turistas brasileños, se posicionó nuevamente como el principal emisor de turistas de países no limítrofes, y en el ranking general de países, escaló del 6° al 3° puesto. Además, en el comparativo de enero a abril de 2022 con enero a abril de 2019, tuvo una recuperación del 57%”, detalló Ricardo Sosa.

A renglón seguido especificó que “estar presentes en Re think South América nos posiblita consolidar nuestra presencia, acelerar la intermediación de la oferta, mostrar los productos turísticos que tenemos y el operador argentino participante también genera acuerdos comerciales”.

Añadió que en las primeras reuniones “nuestro equipo técnico mantuvo encuentros con tour operadores de New York que aún no vendían Argentina, nos encontramos con mucha avidez por conocer más productos y buscar socios estratégicos en el ámbito empresarial”.

La actividad continuará este viernes con más reuniones pre acordadas y una presentación oficial de Argentina ante los hosted buyers y autoridades de Latam.