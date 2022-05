Realizan una conferencia sobre “Justicia con perspectiva de género”

Organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se desarrolló este viernes en el Fórum una conferencia sobre «Justicia con perspectiva de género», a cargo de la Dra. Marisa Herrera, quien hizo un abordaje de los desafíos del derecho de las familias en el siglo XXI.

En la oportunidad estuvieron presentes la ministra de Justicia y Derechos, Matilde O’Mill; el fiscal general, Luis De La Rúa; la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Águila y la directora de Género, Cecilia Sampaolesi, entre otros funcionarios de la provincia.

La conferencia estuvo destinada a abogados y operadores jurídicos que una vez finalizada la disertación participaron de un intercambio de ideas sobre casos reales relacionados al derecho de las familias.

En este marco, la expositora sostuvo: “Fue una gran experiencia y siempre debatir, interpelar e intercambiar ideas sobre relaciones de familias en plural y perspectiva de género es un tema actual y se van dando más casos que tienen que ver con temas de alimentos, de cuidado, con responsabilidad parental y filiación”.

Agregó: “El derecho de las familias en plural ha cambiado mucho en los últimos años y estar interesados en los operadores jurídicos y no jurídicos, que es hoy una revisión crítica del derecho y no la letra fría de la ley, sino en realidad es clave de derechos humanos. Un artículo puede ser en abstracto constitucional, pero en el caso concreto puede tener unos problemas, en definitiva es mirar a la cara a la gente con sus problemas”.

También hizo referencia al rol de los operadores jurídicos y aseveró: “Para ser un buen operador en estas cuestiones tienen que sacarse siempre los prejuicios que uno siempre trae, porque en definitiva la historia de vida de uno no es la del resto y uno tiene que resolver historias de vida muy distintas a las de uno, en realidad es eso deconstruirnos para animarnos a ver realidades muy diferentes a la de uno”.

Al concluir afirmó: “El objetivo es tratar de acortar la brecha entre derecho y realidad porque seguimos teniendo leyes muy progresistas que no están a tono con lo que nos exige hoy la complejidad de las familias en plural”.