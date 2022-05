Una más de Luis Juez: ahora también es homofóbico. Violento, xenófobo y homofóbico. Los tres casilleros tildados tiene el legislador que en 2006 decía ser «fanático de Talleres, La Mona y Kirchner». Además de faltarle el respeto a la investidura presidencial, el irreverente cordobés ofendió al colectivo LGBTIQ+ con un insulto patético y demodé.

El senador de Juntos por el Cambio por Córdoba Luis Juez lanzó una frase homofóbica. Luego de que se conociera que la Justicia aceptó el ofrecimiento de 1,6 millones de pesos de Alberto Fernández para evitar el juicio por la fiesta en la Quinta de Olivos en plena cuarentena, el ex intendente de Córdoba lanzó «el maricón lo quiso arreglar con plata».

El senador nacional se refirió de esta forma al acuerdo que el jefe de Estado alcanzó con la Justicia para donar a hospitales 1,6 millones de pesos. Lo mismo acordó la primera dama, Fabiola Yañez, por 1,4 millones de pesos, ambos imputados por incumplir la cuarentena.

la corte suprema acepto la designacion en el consejo de la magistratura de donate y reyes

No es la primera vez que Luis Juez dice una barbaridad. En 2017, fue desplazado de la Embajada de Argentina en Ecuador por tildar de sucios a los habitantes de ese país. «Me fui a cambiar la camisa porque no quiero que me digan este mugriento agarró los hábitos ecuatorianos´», dijo.

En 2019 se refirió a la actitud de Mauricio Macri con respecto al por entonce candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández en el debate presidencial. «Lo hubiese agarrado del cogote», afirmó.

«Yo hubiese sido más duro. Por mi estilo y por cómo soy yo te digo que en el debate lo hubiese agarrado del cogote», dijo en dialogó con el medio cordobés Cadena 3 .