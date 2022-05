Zamora cuestionó al “centralismo porteño” tras declaraciones de Rodríguez Larreta

El mandatario se pronunció a través de sus redes sociales, por los dichos del jefe de Gobierno porteño que, horas antes, manifestó que si la Corte fallaba a favor de Caba, en el reclamo contra la Nación, por un porcentaje de la Coparticipación, bajará los impuestos a los porteños.

El gobernador Gerardo Zamora salió a cruzar al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien en declaraciones públicas aseguró: “Si la Corte nos devuelve la plata que nos sacó el Gobierno, yo automáticamente bajo los impuestos”.

El dirigente de Juntos por el Cambio hizo referencia al reclamo que entabló en la Corte Suprema contra el Gobierno nacional, por haber retraído una medida a través de un DNU del gobierno de Mauricio Macri, que aumentó la Coparticipación a Caba justificando el traspaso de la Policía Federal. El presidente Alberto Fernández dio marcha atrás con ese DNU y envió una ley que fue aprobada por el Congreso, por la cual se aseguran los fondos para solventar el traspaso de la fuerza federal a órbita de la administración porteña. Sin embargo, Rodríguez Larreta llevó la cuestión a la Corte con una denuncia.

En tal sentido, gobernadores del interior hicieron expresar su preocupación por un posible fallo del máximo tribunal del país a favor de Caba, lo que entienden, sería un “avasallamiento al federalismo”.

Sobre esta situación y en duros términos se refirió el gobernador Gerardo Zamora.

“¡Ah muy bien! Un hermoso y contundente mensaje a la CSJN y al resto país, por parte del Centralismo Porteño, permítanme traducirlo, para que todos lo entendamos:

Querida Justicia, aunque esto implique un reconocimiento de que los recursos que estoy reclamando judicialmente, no son para pagar la policía (porque ya los estoy recibiendo por la ley que sanciono oportunamente el congreso de la nación) permítanme expresarles, en nombre de la cuidad más rica del país, que esas macanas que vota el Congreso, no tienen tanto valor como un Decreto firmado por el ex presidente Macri, que nos permitió saquear en perjuicio del resto, unos 500.000 millones de pesos en moneda constante, por encima del costo que significó el traspaso de la policía a nuestra ciudad’” comienza su pronunciamiento el mandatario santiagueño.

Y ahonda: “‘Y cómo nosotros los porteños somos re piolas, si uds me dan esa manito y me dictan la medida cautelar que les pedí, les prometo que esa guita que seguiremos manoteando, la voy a usar para bajar los impuestos a todos nuestros votantes de Barrio Norte y zonas aledañas. Total, si se quejan las provincias, porque tienen que subir ellos impuestos, no pasa nada. Ellos representan al resto de los habitantes, son solo 44 o 45 millones que merecen vivir en el interior como habitantes de segunda, pobres giles que desde hace 200 años se creyeron el verso del Federalismo, cuando dieron nacimiento al país’”.

Y recalca: “‘Háganos ese favorcito Sres miembros de la Corte a nosotros que la tenemos re clara, que se sigan quejando estos del interior, total no pasa nada, cómo con las tarifas de electricidad, agua, transporte, etc: que paguen más y listo’”

Para finalizar Zamora manifiesta que “ahí está traducido en forma simple y argentina (mejor dicho, en porteño unitario básico)”.