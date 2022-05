Zamora: “Ese centralismo… es el error que hemos cometido de generar una macrocefalia”

Así lo sostuvo el gobernador Gerardo Zamora acerca de la asimetría que se ha dado entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país.

En otra instancia de su diálogo con los medios, el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora analizó el hecho de cómo cambió el escenario económico y político en los 212 años después de la revolución de Mayo y de un gobierno patrio, para una República representativa y federal. En tal punto, evaluó como un cambio hacia el centralismo portuario, en ciudad de Buenos Aires, que cambió la conformación del país, “empobreció al norte argentino”, publica Nuevo Diario en su portal.

Acerca de la idea que tienen los gobernadores sobre una Corte Suprema de Justicia más Federal, indicó: “Es parte de lo mismo. Es parte de todo esto. Es lo que tienen casi todos los países, cortes grandes donde están representados los países federales, donde hay varias salas para tratar para que sea más expeditiva, más moderna, más rápida. Y donde estén representadas las provincias, el federalismo. No puedo hablar de un proyecto definido porque hay muchos proyectos en el Congreso en este momento, hoy la Corte está teniendo una crisis. Si falleciera uno, se jubilara otro, ya no habría Corte Suprema y conseguir los dos tercios para reemplazar los miembros en esta situación política me parece casi imposible, por la paridad que hay en términos del Senado. Y en ese contexto, hoy estamos discutiendo 17 provincias sobre este tema y hay muchas otras provincias, sacando a Ciudad de Buenos Aires por supuesto que no son afines al gobierno nacional, ni a otro partido ni al Frente de Todos. Por eso venimos conversando, es necesario buscar un consenso para dar una salida institucional a un problema que tenemos hoy de uno de los poderes fundamentales del Estado y eso va mucho más allá del tema que estamos discutiendo hoy de la coparticipación, esto es una cuestión aparte, una cuestión a futuro. Nos merecemos ese debate y lo estamos empezando a hablar, de hecho en los próximos días se van a reunir los especialistas, juristas de cada provincia, para opinar y yo creo que vamos a ser la gran mayoría de las provincias que nos vamos a poner de acuerdo en un proyecto para impulsar en el Congreso de la Nación una Corte dentro de lo que prevé la Constitución Nacional”.

Debate necesario

Sobre si la discusión de fondo está en el Congreso, Zamora dijo: “Así es y lo que casualmente nos está doliendo es que el Congreso es la representación del país. Estamos viendo que en estos momentos, la Corte ha abierto un debate donde todavía no nos ha convocado, por el amicus curiae que hemos presentado las provincias en su momento a discutir una ley”.

“¿Para qué está la representación y la república si tres o cuatro personas van a gobernar? Y esto es un tema hoy que tiene que ver con un federalismo”, reflexionó también sobre este punto.

Economía e Inflación

Por último, el mandatario provincial también analizó la situación económica del país y el problema de la inflación.

A lo cual, expresó: “Nos preocupa la inflación. Las cuestiones políticas se darán en su momento, ocurre en el federalismo, en la oposición, en la democracia tenemos cada uno la libertad de opinar y en la conformación obviamente, a veces de las coaliciones que se dan, yo no digo que no son importantes en la agenda hoy. En el presente, lo que nos debe unir a todos es cómo en un país que está recuperado y creciendo podemos evitar este flagelo que es la inflación. Que destruye el crecimiento, el bolsillo de los asalariados, produce más asimetrías y sabemos que tiene dos orígenes: por un lado la pandemia, que ha generado que muchos países hayan tenido que emitir moneda para poder pasar un grave problema de paro de actividades; y por el otro, la guerra de Ucrania frente a Rusia ha generado otro problema más a una recuperación que se estaba comenzando a dar pospandemia. Nosotros tenemos que estar enfocados, desde el país obviamente con la responsabilidad del caso. Cuando los alimentos suben en materia exportadora, también suben en la mesa de los argentinos porque es valor dólar. Pero yo creo que son muchas cosas más. Allí vamos a entrar en una discusión, sobre todo con los porteños que son los grandes generadores de la defensa del campo, aunque dicen que nosotros somos provincias mantenidas prácticamente. Los porteños lo que producen nada más es que todas las empresas tienen domicilio ahí y recaudan, generan únicamente movimiento financiero, movidas económicas, los que producimos soja, maíz, trigo, algodón o también minerales, es el resto del país. Esto nos tiene que poner de acuerdo para buscar salidas más allá de las cuestiones partidarias. Ese centralismo no ayuda, es muy malo, concentra todo, lo informativo, las decisiones hasta la Capital Federal metida en esa ciudad. Imagínense lo que sería Brasil si Brasil se encontrara dentro de Sao Pablo o Washington dentro de Nueva York; Bueno eso es lo que pasa en este país, es el error que hemos tenido de generar esto, que la verdad es una macrocefalia que se lleva el 75% de la Argentina y nos ha dejado con una asimetría a lo largo de estos años”.

“La estamos tratando de revertir de a poco. Es por eso que nos estamos reuniendo los gobernadores bastante, esto va a ser una constante y más allá de los colores políticos. Casi ninguna de las provincias está desequilibrada, ninguna tiene déficit fiscal y el Estado nacional tiene que buscar hacer eso. Y casualmente estas cosas, picardías con decretos y con picardías de un porteño que se va, otro que venía en el 2015, se robaron 500 mil millones de pesos a valor de moneda constante por encima de lo que le debía por el traspaso de la Policía Federal. Y ahora está pretendiendo que le devuelvan eso para que con esa plata le van a bajar los impuestos a los porteños, qué lindo, así ese país no va ir. Ahí estamos generando una distorsión, nos hace que nosotros aumentemos impuestos, además de que los subsidios terminan ahí en esa ciudad, la más rica del país donde el colectivo cuesta tres veces menos, porque todos los subsidios van a parar ahí. Ese país hay que terminarlo, con 3 millones y medio de habitante de primera y 40 millones de argentinos que somos de segunda, ese no es el país que soñaron los hombres de Mayo y no es el país que construye, que trabaja y que genera esta patria de todos los días”, concluyó.