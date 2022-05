Silva Neder abrió el Festival de laTradición Gaucha en el Día del Trabajador

En el Día del Trabajador, el vicegobernador de la provincia Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Dr. Gerardo Zamora, abrió oficialmente el XXVIII Edición del Festival de la Tradición Gaucha y Cultura Popular que se realiza en Villa Robles.



El acto protocolar de apertura del Festival, organizado por la Agrupación Tradicionalista Villa Robles, comenzó con la ubicación de la imagen de la patrona del Festival, Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, luego con el izamiento de la Enseña Patria y el saludo a las agrupaciones que asistieron al predio.

En su mensaje, el vicegobernador Silva Neder transmitió a los presentes el afectuoso saludo del gobernador Dr. Gerardo Zamora, las disculpas del caso por no poder asistir por cuestiones de su agenda de trabajo y «el compromiso permanente, como lo hizo todos esos años, a estas expresiones que defienden con orgullo nuestra argentinidad y santiagueñidad».

«Precisamente, desde 2005, y mas allá de todas las obras de infraestructura que se realizaron en la provincia en todos los ámbitos, lo que permitió la gestión del gobernador Zamora es que hoy nos sintamos orgullosos de ser santiagueños», remarcó.

Asimismo, hizo referencia al Día del Trabajador: «En esta jornada particular, envío mis saludos y felicitaciones a cada una de las y los trabajadores santiagueños que son la fuerza motora que hace que la provincia tenga este presente de desarrollo con mirada de un futuro mucho más promisorio».

Enbla oportunidad, se dio lectura a una nota enviada por la presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma de Zamora, saludando a los organizadores del Festival y con las disculpas del caso por no poder asistir por motivos laborales.

Por su parte, la secretaria de la entidad, Mariela Corbalán, quien tras dar la bienvenida a los presentes destacó la presencia de las autoridades provinciales, agradeció el apoyo del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Zamora».

Luego, la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo, hizo entrega de la Declaración de Interés de la Cámara de Diputados por esta nueva edición del Festival.

Estuvieron presentes, el director de Relaciones Institucionales de la HCD, Dr. Luis Herrera; instituciones educativas; autoridades del Ejército Argentino; de la Policía de la Provincia; agrupaciones tradicionalistas gauchas de la zona y público en general.