El gobernador de Santiago del Estero mantuvo un diálogo con Jorge Rial en Radio 10, en donde se refirió a la emisión de un documento sobre el Federalismo, que fue firmado por 16 mandatarios provinciales, publica Nuevo Diario en su portal.

Zamora contundente: “La coparticipación no debería incluir a CABA porque no es una provincia”

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, se refirió hoy al documento que firmó junto a 16 gobernadores sobre el Federalismo. En esta línea, el mandatario mantuvo una entrevista con Jorge Rial durante el programa Argenzuela, ciclo emitido por Radio 10, en donde señaló que la firma de ese documento forma “parte de una serie de expresiones que venimos dando”.

“Nosotros hicimos un documento por el mes de marzo, hicimos presentaciones, más de 15 provincias van presentando en la Corte Suprema este tema, sin respuesta hasta la fecha, y estamos muy preocupados. Más allá de lo que ha significado, lo que hemos dicho en algún momento, el robo de 500 mil millones de pesos en términos de moneda constante, desde la firma de ese decreto hasta que se modifica, nosotros estamos muy preocupados por la celeridad. En primer lugar por lo que decimos en el documento en el que expresamos hoy, la injerencia de la Corte en un tema que no debería haberse ni siquiera expedido, debería haberse rechazado in límine, porque CABA no es una provincia, como muy bien te escuché decir –por Jorge Rial–. La Corte ya viene dándole tratamiento de provincia y un fallo que nos preocupó también, que fue el tema referente a la clase de los niños en las escuelas. Parece un tema menor, en el marco de cuestiones preventivas, pero le dio tratamiento de provincia y lo que está ocurriendo ahora es lo mismo y hoy ya vencieron los plazos y la Corte puede fallar en cualquier momento una cautelar que sería realmente un golpe mortal al federalismo”, comenzó diciendo el mandatario provincial.

Seguidamente Zamora recordó que “la Constitución tiene cláusulas pétreas y dentro de lo pétreo está la representatividad y el federalismo. Tenemos un Gobierno Representativo, Republicano y Federal y la verdad que vemos una injerencia en cuestiones de la división de poderes y sobre todo una afrenta al federalismo”.

“El federalismo es la conformación de provincias preexistentes que dimos origen a la Nación. No sin cruentas luchas, no sin entregar la sangre de nuestros hijos a la lucha de la independencia, para que una ciudad, la ciudad más rica de la República Argentina, que se lleva un porcentaje cercano al 28% de los ingresos (…) nos encuentre a nosotros teniendo que expresarnos lamentablemente públicamente, porque no hemos tenido cabida y por eso decimos públicamente que se nos acepte. Porque si se vuelve a consolidar este saqueo a las demás provincias argentinas, que es el resto del país por parte de esta ciudad, ciudad autónoma por cierto, con ese rango, pero no una provincia, la verdad estamos ante la destrucción del propio andamiaje constitucional que dio nacimiento a este país”, señaló el gobernador ante los micrófonos de Radio 10.