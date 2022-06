Zamora: «En los surtidores figuraba un precio y en la factura figuraba otro precio; eso es un delito»

En la causa que investiga el Ministerio Público Fiscal se encontrarían comprendidas las estaciones de servicio de bandera blanca y algunas oficiales, tanto de la ciudad Capital como del interior.

El Poder Ejecutivo Provincial realizó una grave denuncia ante el Ministerio Público Fiscal: algunas estaciones de servicio estarían produciendo una defraudación al erario a través de la sobrefacturación de combustibles que se carga a los vehículos oficiales.

El gobernador Gerardo Zamora, reveló cómo era el modus operandi para producir un desfalco en perjuicio de las arcas del Estado, publica El Liberal en su portal.

Sobre esta nueva denuncia por defraudación al Gobierno provincial con combustibles, el mandatario provincial fue categórico: «Es un delito».

Para Gerardo Zamora «lo que es grave es la especulación», señaló al referirse a estas irregularidades, y agregó: «Es algo que el ministro ha actuado en conformidad. Si bien las estaciones de servicio de bandera blanca pueden poner el precio que quieran, aparentemente, lo cual también es una preocupación, lo que se ha detectado en vehículos oficiales es que en los surtidores figuraba un precio y en la factura figuraba otro precio. Y eso es un delito», enfatizó.

Denuncia

Este lunes se conoció que la provincia de Santiago del Estero denunció ante el Ministerio Público Fiscal a las estaciones de servicio que proveen combustible a la misma por supuestos sobreprecios en la venta de gasoil.

Se encontrarían comprendidas las estaciones de servicio de bandera blanca y algunas oficiales, tanto de la ciudad Capital como del interior

Se habría advertido un incremento injustificado en los precios facturados por las estaciones de servicios a la Provincia, por lo que se iniciaron los trabajos de investigación tendientes a establecer las causas de dicho incremento.

Esto derivó en la presentación de la denuncia, cuya investigación se encuentra a cargo de la fiscal Érica Leguizamón, indicaron fuentes oficiales.

Nuevas auditorías para determinar si se requiere elevación a juicio de otro desfalco

En relación a una anterior causa que se tramita en la Justicia santiagueña, también como desfalco al Estado con vales de combustible, fuentes calificadas revelaron que se realizan nuevos informes de auditorías para determinar si ya se avanza a la etapa de elevación a juicio.

Las autoridades del Ministerio de Economía y de Rentas de la Provincia ya habían denunciado en 2018 una maniobra a través de la cual algunas estaciones de servicios locales provocaron un supuesto desfalco a las arcas de la Provincia con sobreprecios en la carga de combustible.

Por disposición de la Justicia, efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos de la Capital concretaron detenciones y se habría comprobado el millonario fraude. Las denuncias las habrían formulado las máximas autoridades de los organismos que se vieron afectados por la maniobra, lo que puso en marcha la investigación de la Fiscalía. En aquel momento, fuentes judiciales señalaron que se detectaron cobros de cargas de combustible que presentaban anomalías en los precios que el Estado debía abonar y que eran superiores a los que regían entonces. Tras las denuncias y la investigación, la Fiscalía habría logrado establecer la identidad de todos los involucrados en la maniobra entre estacioneros, empleados públicos y particulares, y desde cuándo se venía concretando el ilícito.

Martín Guzmán prometió al gobernador solucionar el faltante de gasoil

En otro tramo de la entrevista con EL LIBERAL, el gobernador Gerardo Zamora reveló que mantuvo conversaciones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, por la problemática que el faltante de gasoil genera en Santiago del Estero y el Norte del país.

El mandatario santiagueño, que también es presidente pro témpore del Consejo de Gobernadores del Norte Grande, dijo que el titular de la cartera de Hacienda de la Nación se comprometió a resolver este problema pronto.

Zamora contó que mantuvo conversaciones con el presidente de YPF, Pablo González; y el secretario de Energía, Darío Martínez, en nombre de los “santiagueños y como presidente pro témpore del Norte Grande”, para expresar la preocupación de esta escasez de un insumo básico para las economías de las provincias.

En ese contexto, se quejó de la “injusticia” que sufre esta región del país que es la más afectada por el faltante de gasoil porque, en contraposición, no se registran faltantes en Capital Federal ni en las provincias del sur.

Consultado por el faltante de gasoil que afecta a Santiago, contó: “Estamos trabajando en todo esto. Esperamos que prontamente se solucione”.

“Injusticia”

El gobernador señaló que “si bien sabemos que hay problemas ya en muchas provincias, en el Norte argentino es mucho más grave la situación (de faltante de gasoil). Y esto también es una injusticia, pues no está ocurriendo esto en Capital Federal ni en el sur del país. Se repite la historia”, se quejó, aludiendo a las asimetrías que sufre el Norte en relación con otras regiones del país.

Gestiones

“Esperemos que haya una solución. Estos días he tenido conversaciones con el secretario de Energía, con el presidente de YPF y ayer (lunes) con el ministro de Economía, que ha prometido dar una respuesta que tiene que ver seguramente con una política global, pero lo he hecho en nombre de los santiagueños y como presidente del Nor te Grande”, expuso.

Finalmente, el gobernador Zamora remarcó: “Para nosotros, esperemos que sea algo que se solucione pronto”.