INTENSA PRIMERA JORNADA DE CLASIFICACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN DE CADETES Y JUVENILES 

Con la participación de más de 800 competidores de todo el país se desarrolló este miércoles la primera jornada de finales del Campeonato Nacional de Natación de Cadetes y Juveniles en el Natatorio Olímpico “Madre de Ciudades”.

Durante la mañana se realizaron las pruebas de libres, combinado, espalda y pecho y por la tarde las finales en cada uno de estos estilos.

Competidores, entrenadores y equipos destacaron las bondades que ofrece la provincia de Santiago del Estero para los amantes de esta disciplina al destacar las modernas instalaciones del natatorio.

Horacio Aguirre, padre de uno de los competidores, expresó: “Venimos de la provincia de Misiones para acompañar a nuestra hija Makarena que compite en la categoría de menores de catorce años. La verdad que la pileta está muy linda, la organización muy buena, tenemos las mejores expectativas, así que vamos viendo, ahora clasificó para la final, así que estamos felices”.

Por otra parte, la coordinadora del natatorio, Josefina Bandrowsky, contó cómo se desarrollará el campeonato a partir de este jueves: “Mañana se va desdoblar por la cantidad de personas que han venido, pero van estar los nadadores de la categoría cadetes y por la tarde los juveniles para desdoblar un poco y no sentirse abrumados. Algunos muchas veces no se imaginan cuánta gente se puede convocar en un natatorio que genera tanta expectativa afuera de la provincia. Este jueves se van a realizar las finales y la Confederación Argentina ha decidido que se compita con finales directas”.

Uno de los santiagueños mejor clasificados este miércoles fue Matías Sosa, quien manifestó: “La competencia es muy linda, la pileta está hermosa; ver a los nadadores de otras provincias felices es algo que realmente me emociona. En la competencia me está yendo bastante bien, espero ganar los 100 metros de pecho. Nos estamos preparando para la final con mucha concentración”.