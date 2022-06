Mario Piotti: «Me comprometo y vamos a luchar por cada uno de los bandeños»

El candidato a defensor del Pueblo de La Banda por el Frente Cívico agradeció a la militancia en la mañana de hoy.

El candidato a defensor del Pueblo de La Banda, por el Frente Cívico, Mario Piotti, dijo esta mañana: «Estamos para que La Banda crezca y para posicionarla en el lugar en el que tiene que estar. Quiero agradecer al gobernador Zamora, por el honor de haberme designado a Defensor del Pueblo. Estoy orgulloso de esto, porque cruzando esta tapia estoy en mi casa, soy bandeño de corazón. Gracias por acompañarnos, gracias a la militancia, que sin ustedes no somos nada. A mí me tocará defender al vecino, a sus intereses y necesidades. Me comprometo, vamos a luchar por cada uno de los bandeños y llevarlos hacia el futuro».