El ex mandatario mantuvo una serie de encuentros con distintos inversores o creadores de criptos y desde ese momento comenzó una debacle que no se detiene.

Desde que Macri se reunió con el gurú de las cripto no pararon de derrumbarse

En pleno auge de las criptomonedas, Mauricio Macri se reunió con el empresario estadounidense Michael Saylor, una de las personas con más Bitcoins en todo el mundo, pero la poco tiempo este tipo de inversiones comenzaron depreciarse y este lunes marcaron su peor caída.

El encuentro entre el ex presidente y el fundador de MicroStrategy se llevó adelante el 9 de abril de este año. En ese momento, Macri escribió en su cuenta de Twitter: «Estuve hablando con Michael Saylor sobre Bitcoin y el impacto sobre la economía individual y familiar. Interesantísimo».

Michael Saylor es el CEO de la empresa MicroStrategy y, actualmente, es uno de los mayores poseedores de este criptoactivo en el mundo. Según informó en el 2021 había comprado 17.732 bitcoins a un precio medio inferior a u$s 10.000, la cual actualmente tendría un valor de u$s1100 millones, algo que no se puede corroborar ya que las ventajas del Bitcoin es poder manejar este tipo de finanzas de forma anónima y descentralizada. Esta inversión lo convirtió en una celebridad en el mundo cripto.

Por otro lado, su empresa también tiene una importante confianza en las criptomonedas, con sus reservas siendo conformadas en un 27% en Bitcoin, lo que equivale a 90.531 BTC.

Antes, en diciembre del 2021, el ex mandatario charló con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, una de las criptos más golpeadas en los últimos meses. «Encuentro fascinante con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados», manifestó Macri en la misma red social.