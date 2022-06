Importante apoyo del intendente Daniel Ruiz al fútbol femenino de Clodomira

Con la presencia del intendente Daniel Ruiz, en un gesto de apoyo a la práctica de deportes en la ciudad de Clodomira y su zona de influencia, se realizó el sorteo de los partidos del Campeonato de Fútbol Femenino “Capital de la Alfalfa”, que se realizará este viernes 17 de junio, desde las 10.30, en el Club Central Norte.

El encuentro se realizó en el salón de acuerdos de la municipalidad, donde estuvieron presentes las representantes de todos los equipos que participarán de este evento que movilizará a vecinos de los distintos barrios de Clodomira y de parajes aledaños.

También fue parte el director de Deportes de la Municipalidad, José Moyano, como responsable del área que colabora en la realización de este certamen que ofrece importantes premios para los equipos ganadores.

Quienes deseen sumarse a los 16 representativos que ya confirmaron su participación pueden inscribirse hasta este jueves 16 en las oficinas del mencionado organismo.

Los partidos confirmados por ahora son: San Lorenzo vs. Las Palmitas; Las Joyitas del Norte vs. Unión Clodo; Las Princesitas «Antajé» vs. Las Caprichosas; Las Juárez vs. Las Pibas del Bajo; Canal vs. Defensoras de Simbolar; Las Pibas de las Chacras vs. La 14 FC y Las Leonas vs. Huracán de Tajamar.