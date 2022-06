VIDEO/ Abdala: “El bandeño tiene la opción de votar la misma receta de siempre o acompaña a nuestro proyecto político, como alternativa de cambio”

El candidato a intendente por la ciudad de La Banda, por el Frente Cívico, Llamil Abdala, en declaraciones al programa RADIOCRONICA, de FM Horizonte 102.7 Mhz , que se difunde por el streaming de www.rdmsantiago.com.ar con el periodista Luis Charly Carabajal, indicó que “para los que no tenemos militancia partidaria, el Frente Cívico, nos habilita este espacio de participación política con la misión de hacer llegar el mensaje, a todos los conciudadanos bandeños, de que debemos ponernos a trabajar para recuperar a nuestra querida ciudad, y colocarla en el sitial que supo ocupar”.

Sostuvo que “he nacido, he sido criado y vivo en La Banda. Formé familia y he criado a mis hijos aquí. He participado en todos los espacios que la sociedad bandeña tiene para una familia como la mía. En La Banda he podido progresar, desarrollarme en lo que quería hacer. Nunca pensé en irme de esta ciudad, porque tengo un profundo sentimiento de cariño y pertenencia en La Banda”.

Abdala, entre otros conceptos, sostuvo que “me ha movido a aceptar y a sumarme a esta propuesta política para ver si podemos formar parte del municipio. Me moviliza, porque estoy convencido de que la ciudad no está bien. Estoy convencido que no es un proceso de ayer o anteayer. Todos sabemos que tiene un largo proceso de declive de 8 a 12 años, hay un paulatino decaimiento en general de la situación de esta querida ciudad. Tenemos una propuesta y un muy claro el horizonte de cómo empezar a revertir esta situación”.

Sostuvo que “nosotros vamos a un modelo de gestión, con la cara del vecino adelante nuestro, trabajando por y para el vecino, no que el vecino tenga que estar demandando lo que le corresponde recibir del municipio. Básicamente esa es la primera misión, poner en marcha un municipio que trabaje organizado y sistémico para darle respuesta a los vecinos y no esperar a correr atrás de los problemas”.

Abdala, por último, señaló que “el bandeño tiene la opción de votar, el 7 de agosto, la misma receta de siempre, sabiendo de que no va haber diferente resultado o acompaña a nuestro proyecto político, como alternativa de cambio, con todos los bandeños adentro. Tenemos la potencialidad de hacerlo. Hay un grupo humano muy comprometido con la formación y vocación para hacerlo”.