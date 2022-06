EL FORO NACIONAL DE TURISMO EN TERMAS DE RIO HONDO FUE UN ÉXITO

Con un record en convocatoria y un programa de disertaciones de alto nivel, los mas de mil asistentes al Foro Nacional de Turismo pudieron participar de una de las experiencias mas resilentes de la post pandemia en lo que a gestión turística se refiere.

Desde Las Termas de Río Hondo se marcó el rumbo sustentable del turismo en Argentina, para darle forma a la agenda 2030 de la actividad, con el compromiso de todos los actores, tanto público, académico y empresarial, hacia un horizonte sin techo en lo que al desarrollo de la actividad turística se refiere.

El espacio de la Plaza Federal también fue gran protagonista de estas jornadas donde todas las provincias del país pudieron dar a conocer sus experiencias turísticas, junto a sus expresiones culturales y gastronómicas, con música y artesanías.

En tal sentido el Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Prof. Nelson Bravo enfatizó que, con «un verdadero concepto federal, ya que vinieron los ministros de todas las provincias argentinas, por lo cual es una experiencia que está siendo exitosa y positiva”.

El funcionario contó que en las exposiciones y talleres hay un gran intercambio de experiencias y que se observa “un ambiente de mucha positividad” en las proyecciones sobre la temporada turística en todos los puntos del país.

Sin ninguna duda que existe un antes y un después del Foro Nacional de Turismo 2022 y no es casualidad que Santiago del Estero y sobre todo Las Termas de Río Hondo fueran protagonistas de este histórico momento para el futuro del Turismo Nacional.

La importancia que el Gobernador de Santiago de Estero, Dr. Gerardo Zamora le dio siempre en todas sus gestiones, al turismo como política de estado, definió una estrategia de inversiones que, desde hace ya hace mas de una década, viene sosteniendo el crecimiento turístico de la provincia con nuevos atractivos cada vez mas importantes entre los que podemos nombrar a los mas icónicos como el Circuito Internacional de Las Termas de Rio Hondo, el Termas de Río Hondo Golf Club, El Estadio Unico Madre de Ciudades entre tantos otros. Sin embargo no se puede dejar de mencionar todas las obras complementarias y de servicios que acompañaron siempre a estas inversiones, mejorando también la calidad de vida de los santiagueños como ser los caminos, rutas , agua potable, tendido eléctrico, etc etc.

El camino del crecimiento y desarrollo de la actividad turística con vistas al 2030 comenzó a definirse en el Foro Nacional de Turismo 2022 desde Las Termas de Río Hondo