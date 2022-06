LA POLICÍA BUSCA A UN MENOR DE 16 AÑOS DE  TERMAS DE RIO HONDO

La División Búsqueda de Personas junto a la Comisaria N°6 de la mujer y la Familia, encabezan las tareas investigativas, para ubicar al menor Iván Jesús Medina, de 16 años de edad con domicilio en ejército del Norte N°248 del B° Usina, Termas de Rio Hondo . En la causa interviene la fiscal, Dra. Noblega Analia

Según lo comunicó su progenitora, luego de mantener una discusión de índole familiar su hijo en el día de ayer a horas 20:30 envió un mensaje de texto por Whatsapp despidiéndose del grupo conviviente. Desde ese momento no pudo ser ubicado, ni se recibieron noticias sobre su paradero

El mismo no cuenta con redes sociales como Facebook no posee tatuajes ni ninguna cicatriz en particular. El menor presenta las siguientes filiaciones mide 1.80 metros contextura robusta, tés trigueña y pelo oscuro

Cualquier información de utilidad comunicarla a la dependencia policial as cercana a su domicilio o al teléfono de laDIVISION BUSQUEDA DE PERSONAS 3854 97-1621