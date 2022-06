VIDEO/ Alberto Fernández en C5N: las mejores frases

El presidente Alberto Fernández repasó junto al Gato Sylvestre los temas más importantes de la agenda política ,económica y social del país.

Después de visitar a la dirigente social Milagro Sala en Jujuy donde se encuentra internada y de denunciar que «se ha instaurado un sistema de clara persecución» contra la líder de la Tupac Amaru, el presidente Alberto Fernández ofreció una entrevista exclusiva junto al Gato Sylvestre donde repasó los temas más importantes de la agenda política, económica y social.

La situación de Milagro Sala, la inflación, la interna del oficialismo, la cumbre del G7, las proyecciones para el mediano plazo y la carrera hacia el 2023, algunas de las cuestiones que se abordaron junto al Presidente.

«El mundo vive un momento singular. Hay un escenario en el que la inflación nos complica. He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación en sus países. Debemos trabajar todos unidos para anclar las expectativas sobre la inflación».

«El poder real no está ayudando nada».

«Argentina y el Estado necesita financiarse en pesos y no en dólares. ¿Cómo vamos a defaultear nuestra propia moneda?»

«Lo que el macrismo hizo es un daño inconmensurable»

«Por favor, no les pido que me ayuden, pero sí que se callen. Porque confunden. Les pido que reflexionen y que ayuden no opinando» (refiriéndose a la oposición)

«Para contener la inflación hay que contener el déficit fiscal, y tenemos que acumular reservas viendo que el país siga creciendo».

«No vengo a plantearlo mentiras a la gente. Cuando muchos escribían para qué fue Alberto Fernández a Europa, resulta que ustedes se tiran balazos pero el hambre lo pasamos en el sur».

«Lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta gasoil. En Argentina falta más porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía.»

«En verano pasamos la mayor demanda de energía de la historia de Argentina. Está claro que tenemos el problema pero que tomamos medidas para resolverlo. Pero eso no se arregla con un paro. Es un problema que tiene el mundo».

«Milagro Sala no tiene una sentencia definitiva y lleva 7 años en prisión preventiva. Si uno tiene en cuenta que el delito más grande que tiene es administración fraudulenta, que es de 6 años… ¿cuál es la pena que tiene Milagro Sala?»

«Alguno puede decir que Milagro Sala podía escaparse, pero ella no juró como legisladora del Parlasur, no buscó fueros, y se vino cuando se enteró que estaban atacando a sus compañeros que estaban en un acampe»

«Yo no puedo indultar a Milagro Sala. Lo puede hacer el Gobernador. Estoy al lado de Milagro y siempre me ocupé de su situación. Creo que está cometiendo una injusticia con ella»

«Hay puntos que con Cristina tenemos diferencias, pero ella no es mi enemiga».