Cristina Kirchner cerró la polémica sobre los planes sociales al pedir «un ingreso universal básico»

La vicepresidenta dijo que después de su discurso en Avellaneda, el 20 de junio pasado, «fue un deporte nacional hacerme decir lo que yo no había dicho».

Durante su discurso en Ensenada, en el homenaje a Juan Domingo Perón que se realizó en el 48 aniversario de su fallecimiento, Cristina Kirchner respondió a las críticas que recibió cuando el 20 de junio pasado apuntó contra la "tercerización" de los planes sociales; esto es, darle su manejo a organizaciones y municipios, como había trascendido.

“Fue un deporte nacional hacerme decir lo que yo no había dicho”, dijo la vicepresidenta, y puntualizó: “Después de mi discurso de Avellaneda dijeron que quería terminar con los planes sociales… Cuando me referí a las políticas sociales, dije que no deberíamos permitir que las altas y las bajas las decidiera cualquier dirigente barrial, sino que debe ser el Estado”, subrayó.

“Dijeron que les queríamos sacar los planes a los pobres”, se quejó, y recordó que la mayor parte de las asignaciones, como la Asignación Universal por Hijo, fueron instrumentadas durante su gobierno. Y hoy beneficia a más de 4,3 millones de niños.

Sobre las críticas que recibió, indicó: “Me apena mucho que pueda haber dirigentes de nuestro espacio político que digan que esto: que la AUH destruye a la familia porque forma el matriarcado… Es un disparate”. Y afirmó que “la gran ventaja de la AUH es la independencia”.

«Hay que pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie, que esta es la gran ventaja de la AUH, la independencia», reiteró. «Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales ¿por qué reciben solo un ingreso extra 1.300.000?”, se preguntó.

Afirmó también que “son las mujeres las que trabajan en los comedores y revuelven la olla”, al considerar que “no se puede fungir como movimiento social y defenderse como un partido político ante las críticas”. Y reclamó “comenzar a discutir” la implementación de “un ingreso universal básico”.