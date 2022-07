Advierten que el proyecto minero MARA afectará a Santiago y provincias de la cuenca Salí-Dulce

«Y todo el efluente tóxico de 56 minerales, entre otros uranio, torio y cesio, que son radioactivos, se arrojará al Salí-Dulce”, advirtió Cecenarro. Los Autoconvocados de Andalgalá señalaron que tendrá un impacto regional. Es una multimillonaria inversión de mineras multinacionales en el cerro Aconquija que, según advierten, reactivará el derrame tóxico a la cuenca.

Roberto Cecenarro, exconcejal y líder de los Autoconvocados por la Vida en Andalgalá (Catamarca) alertó sobre la reactivación de la contaminación con metales pesados y radioactivos que serían volcados a la cuenca Salí-Dulce, compartida con varias provincias, entre ellas Santiago del Estero.

“Esto no es un problema sólo de Andalgalá, Catamarca, que si no lo frena su comunidad esto será una de las tantas historias de pueblos desaparecidos. Pero aquí impacta provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y llega inclusive hasta el humedal santafesino”, aseveró Cencenarro en declaraciones a Radio Universidad.

“Es un proyecto tres veces más grande que Alumbrera, que esa misma empresa con todo el daño y el desquicio que hizo con el proyecto anterior quiere seguir haciéndolo, y que el sistema es exactamente el mismo: todo el mineral va a ser procesado en las instalaciones que tenía (en Cruz Alta, Tucumán), adonde llega a través de un mineraloducto. Y todo el efluente tóxico de 56 minerales, entre otros uranio, torio y cesio, que son radioactivos, se arrojará al Salí-Dulce”, advirtió.

Cecenarro destacó que el 22 de agosto se cumplen 50 años de la lucha contra los proyectos de megaminería en Andalgalá, cuanto todavía no eran a cielo abierto, pero “con la misma amenaza de desaparición de recursos y poblaciones como es ahora”.

El nuevo proyecto se llama MARA, por Minera Agua Rica Alumbrera, para producir cobre, molibdeno, oro y plata en la falda del cerro Aconquija. La empresa canadiense Yamana Gold Inc. posee una participación del 56,25%, mientras Glencore International AG y Newmont Corporation controlan el 25% y el 18, 75%, respectivamente, según Econojournal.

“A nosotros ya nos llegó una experiencia brutal, que también alcanzó a Tucumán y a Santiago del Estero. Alguna vez estuve en Termas de Río Hondo cuando hubo los primeros problemas de la contaminación de Alumbrera y me sacaron con una pistola en las costillas y me dejaron cerca del murallón del dique. Me tuve que volver caminando un buen trecho hasta que alguien me acercó a la ciudad. Estuve también con otros vecinos por una invitación que nos hizo la UNSE planteando estas cuestiones”, recordó.

Cecenarro dijo que en el primer caso apoyó el movimiento ambientalista termeño “allá por el año 2000, cuando empezaron a detectarse los primeros problemas que tenía el dique frontal con el derrame de todos los venenos que la minera tiraba al río Salí, que los llevaba al lago. Fueron años en los que se volcó toda esa porquería y ya hay causas con instancia de juicio condenatorio y los responsables desaparecieron del país, como pasa siempre”.

“A la UNSE fue hace unos 8 años. Uno ya tiene recorrido el país de punta a punta, desde Santa Cruz hasta Jujuy para advertir todo esto junto a otros vecinos de Andalgalá. Y algunos lugares tuvimos suerte en que nuestra siembra prendió en algunos lugares como Chubut, Mendoza, La Rioja y hoy hacen resistencia muy fuerte, aunque en muchos no prosperó”, afirmó.

Cecenarro recordó que en el año 2000 recibieron en Andalgalá la visita del entonces defensor del Pueblo de Santiago del Estero “que se rasgaba las vestiduras, pero nunca se hizo nada”. Y rememoró que “Santiago tuvo que afrontar en el frontal muchos años hasta que finalmente se le puso un coto a tanta locura de derrame de tóxicos, pasaron unos 13 años hasta que recién se frenó lo que volcaban en Cruz Alta hacia el río Salí”.

En cuanto a la situación en la zona de Andalgalá, señaló que el gobierno catamarqueño después de reprimir y detener a los autoconvocados montó piquetes con cuerpos especiales en la cuesta del Aconquija, que se suman a otros parapoliciales, que impiden llegar hasta los sitios donde la multinacional ya trabaja. Además cuestionó la censura en los medios catamarqueños y advirtió que más peligrosa que Agua Rica es Filo Colorado, donde «todo el movimiento tiene que ver con minerales radioactivos».

