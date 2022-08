De Mendiguren: «El dólar va seguir en 130 pesos»

«El año pasado no cuidamos los dólares que habíamos generado», afirmó el designado secretario de Producción.

El designado secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, estuvo dando varias entrevistas radiales esta mañana y allí sostuvo que «esta semana tienen que estar funcionando las medidas que anunció Sergio (Massa)» y añadió: «Si no crecemos fuerte en la producción no se pueden hacer esas medidas. Uno de los problemas de la producción es la falta de dólares para importar insumos. Esto es coyuntural no estructural».

«El año pasado no cuidamos los dólares que habíamos generado», afirmó el funcionario y manifestó: «Si se mantiene el nivel de producción para fin de año vamos a exportar 90 mil millones de dólares se espera que deje un saldo en la balanza comercial de 12,13 mil millones de dólares».

Finalmente de Mendiguren precisó: «Para quienes deban importan el dólar va seguir en 130 pesos».

Además, coincidió con la mirada de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien había denunciado un «festival de importaciones». «Es una realidad y los hechos lo están demostrando. Ya se han detectado muchas cosas que no son opinables ni ideológicas, es una realidad. Se fueron muchos dólares que hoy podríamos tener para tener importaciones legítimas», comentó De Mendiguren.

En ese sentido, agregó que «el tipo que sobrefacturó y trianguló lo que hace es un delito y por lo que se ve no fue una cosa chica. Hay que actuar urgente porque ahí es donde se cuidan los dólares. Se les está dando una oportunidad para que en 60 días blanqueen todo».