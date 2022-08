EMOTIVAS PALABRAS DEL REELECTO INTENDENTE DE TERMAS DE RÍO HONDO EN LA CELEBRACIÓN DEL TRIUNFO ELECTORAL

Contundente triunfo del Dr. Jorge Mukdise quien logró su reelección en la ciudad de Las Termas de Río Hondo con más del 56% de los votos, lo que significó un crecimiento de 17 puntos en relación con los votos obtenidos hace 4 años, cuando asumió el gobierno municipal por primera vez.

Considerando que le tocó gestionar en pandemia una ciudad que durante dos años no pudo desarrollar su principal actividad económica, el turismo, con las consecuencias económicas y sociales que esto trajo aparejado, este aval de los ciudadanos significa una importante aprobación a su gestión y a los programas que el municipio puso en acción para acompañar a los sectores más afectados, junto al gobierno provincial.

Este domingo, al cierre del acto eleccionario y con los resultados que ya marcaban una tendencia favorable superando en casi 20 puntos a la segunda fuerza, Jorge Mukdise pronunció un emotivo discurso acompañado por su familia y por los candidatos a concejales, antes los cientos de militantes y familias que se congregaron masivamente en calle San Martín. “En primer lugar quiero agradecer a mi familia y a las familias de los militantes, porque cuando abrazamos con tanta pasión la política como herramienta para transformar vidas, sabemos lo que sufre la familia antes nuestras ausencias” manifestó el intendente reelecto.

Inmediatamente abrazó a su padre, visiblemente emocionado, señalando “él es el que más ha hecho”, refiriéndose a Miguel “Gody” Mukdise, quien durante sus dos períodos de gestión que lo antecedieron, inició la histórica transformación del municipio acompañando la visión, el impulso y la inversión del gobernador Zamora para posicionar a Termas como destino turístico internacional.

En otro párrafo expresó “quiero agradecer a los verdaderos artífices de esta victoria que son Uds., que ejercieron su poder de elegir, pero fundamentalmente a los más jóvenes que entendieron que esta es la forma de hacer política, de cara a la gente, reconociendo lo que hicimos y lo que no hicimos, escuchando las propuestas y las críticas desde un diálogo sincero y constructivo. Aquí no se le compra la voluntad a nadie, aquí se trabaja en serio para construir la ciudad que queremos, aquí están todas las expresiones, y para eso hay que dejar atrás viejas prácticas. Hoy los que dieron la lección son los jóvenes: arrasamos entre los jóvenes de 16 a 25 años que saben qué es lo que quieren, que están más informados y tienen una visión crítica de esas viejas formas de hacer política. En esos jóvenes deposito mi confianza para fortalecer el sistema democrático que haga que la ciudad esté siempre en buenas manos.”.

Más adelante convocó a todos los vecinos y vecinas a involucrarse con su barrio, anunciando que esta será la gestión en las que trabajarán muy fuerte con las escuelas, las iglesias, los clubes, las asociaciones y los vecinos de cada barrio para fortalecer los espacios de participación y escucha barrio por barrio, y avanzar en la resolución de sus necesidades.

Finalmente manifestó “siento una inmensa responsabilidad, este proyecto es abarcativo, es integrador, basta de enfrentarnos los termeños, porque mañana tenemos que estar todos unidos construyendo una sociedad más justa y solidaria que mire en el otro lo que necesita y no las diferencias.” También felicitó a cada uno de sus contrincantes, “a todos los que se animan a comprometerse con su ciudad”, como a cada uno de sus candidatos a concejales que ocuparán los ocho lugares en la conformación del próximo Concejo Deliberante, más dos lugares que conquistó el espacio del Dr. Fabián Parrado con la lista colectora que lo acompañó, y a Julio “Rodilla” Núñez que con su lista colectora también realizó una excelente campaña, aunque no alcanzó en números para ocupar una banca en el legislativo municipal. “Hoy voy a disfrutar este triunfo y este acompañamiento de la voluntad popular. Hoy un amigo me dijo que los hombres inteligentes se reponen rápido de una derrota, pero los necios nunca se reponen de un éxito. Nosotros festejamos hoy y mañana nos lavamos la cara, nos olvidamos de los números y seguimos trabajando como hasta ahora. Gracias mi Termas querida, estos cuatro años voy a seguir dando todo para que sigamos siendo la mejor ciudad del mundo”.