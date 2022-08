NUEVOS LINEAMIENTOS INMEDIATOS DE GESTIÓN Y CONFERENCIA DE PRENSA CON LOS PRIMEROS ANUNCIOS DEL DR. JORGE MUKDISE COMO INTENDENTE REELECTO

Desde temprano, el Intendente de Termas de Río Hondo Dr. Jorge Mukdise, se reunió con su gabinete para definir acciones inmediatas para los próximos dos meses considerando la proximidad de la celebración del Día de las Infancias, el aniversario de la ciudad y la llegada de la primavera, época en la que el municipio pone mucho foco en la juventud local y en la continuidad de la temporada turística.

En ese sentido, trabajaron en primer lugar en el avance del ordenamiento territorial y de cobertura de servicios de una ciudad que sigue creciendo y expandiéndose a un ritmo vertiginoso, con nuevos barrios y con más de 700 viviendas que construirán junto al gobierno provincial y ocupación de mano de obra local como en todas las obras que emprende el municipio. En ese sentido, confirmaron la continuidad y la proyección de obras de infraestructura urbana que la ciudad requiere en la provisión de servicios como agua, pavimento, limpieza, alumbrado y demás.

También, Mukdise y sus secretarios definieron el programa de celebración del próximo Día de las Infancias que abarcará a la niñez de toda la ciudad, para lo cual se está organizando un programa integral de encuentros y eventos con participación de todos los barrios.

El 6 de septiembre, además, Termas celebra un nuevo aniversario, por lo cual el Intendente manifestó su voluntad de que esta celebración se extienda a todo el mes con diferentes actividades de expresión artística y espacios de participación de comunidad y turistas, contribuyendo así a sostener la extraordinaria temporada invernal que está viviendo la ciudad termal y promoviendo la puesta en valor de todo lo que la distingue e identifica desde el orgullo termeño. Septiembre es también el mes en el que los adolescentes y jóvenes participan en Septiembre ATR, un espacio creado por esta gestión en el que los niños y jóvenes de todas las escuelas intervienen en competencias y desafíos deportivos, artísticos y culturales y que se corona con masiva fiesta del día del estudiante que ya se ha convertido en una tradición.

CONFERENCIA DE PRENSA:

Luego de reunirse con su gabinete, y ante una promesa que ayer les hizo a todos los medios, Jorge Mukdise pudo dialogar este lunes al mediodía con los periodistas, a decir de él “más tranquilos y con la euforia más calma”. Inició el encuentro abriendo la posibilidad de que los periodistas presentes hagan sus preguntas. Consultado sobre las expectativas ante esta nueva etapa dijo “la campaña también mejora la gestión, porque es una instancia en la que se refuerza y promueve el contacto con el vecino. Si bien uno lo mantiene durante la gestión, los tiempos son más escasos, la responsabilidad de llevar adelante el municipio y administrar la ciudad consumo mucho tiempo de trabajo. Pero estoy muy orgulloso de haber arribado aquí con las cuentas totalmente saneadas, con la posibilidad de volver a tener reservas, lo que habla de la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos, con obras y programas en ejecución que no se detuvieron.”

Luego expresó que tomó muy en cuenta la necesidad de expresión, contacto y participación de los vecinos para rectificar el camino y escuchar, con más presencia en todos los lugares. Y tomó como un compromiso personal seguir gestionando los fondos necesarios ante el ente regulador y los organismos nacionales y provinciales para resolver el tema de la distribución de la red de agua potable y cloacas, sobre todo en aquellos

sectores del interior como San Pablo, Las Tinajas, La Cañada, que no cuentan con fuentes de agua próximas. “Terminamos una escuela y ya nos propusimos hacer otra en la zona de San Lorenzo y Bo. España, mejorando e integrando ese sector con más calles que lo conecten. También se ha formado un grupo de vecinos muy activos en el Bo. Agua Santa, uno de los primeros barrios de la ciudad, por lo que nos hemos propuesto con ellos transformar este lugar histórico, que tiene el Mercado y la feria, pero estamos viendo cómo conectar sus puentes y extender la costanera. También trabajaremos en hacer y mejorar más espacios verdes y plazas en aquellos barrios que aún no los tienen, para que sean espacios de encuentro de los niños de las familias. Y seguiremos profundizando las obras porque queremos y podemos hacerlo, porque tenemos la vocación y hoy también tenemos los recursos para hacerlo.”, respondió ante la consulta de cuál sería el rumbo de las obras públicas.

Ante la consulta sobre los eventos que se están preparando para el mes de la juventud, Mukdise volvió a remarcar los conceptos vertido en el discurso de ayer, “yo creo en ellos, y lo digo con absoluta convicción, entendemos que estas nuevas generaciones que vienen tienen que ser superadoras, y para eso tratamos de darles herramientas desde la educación, el arte y la cultura y el deporte. Ellos nos demuestran que cuando se abren espacios y se sienten contenidos, exponen la enorme capacidad que tienen como lo demostraron hace unos días en la Feria de Ciencia, y sus enormes ganas de participar. Cuando organizamos los Juegos Deportivos percibimos que había muchos chicos que no practicaban ningún deporte, y promover las competencias inter escolares provocó que muchas disciplinas vuelvan a las escuelas como el futbol, el básquet, el vóley, y seguiremos trabajando para que así sea desde las escuelas deportivas municipales que se afianzaron tanto.”

También, ante la pregunta de cómo evalúa el acto eleccionario del domingo en Termas y los resultados, expresó que temía sobre todo que los más jóvenes no vayan a votar, por los conceptos que suelen tener sobre lo político, pero que fueron ellos los que dieron el ejemplo concurriendo masivamente a votar. “La juventud no se ha mareado con mensajes raros ni se han confundido con esa idea de que no se cree en la democracia o en el sistema, y fueron ellos los que, de alguna manera, marcaron la diferencia que obtuvimos, porque creo que pudimos llegarles con un mensaje limpio, y eso me emociona mucho y me da una gran responsabilidad sobre el mensaje que les damos acerca de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en política. Termas tiene que ser una ciudad en la que todos, de todas las edades, podamos cumplir nuestros sueños. Hoy hablábamos del Día de las Infancias, y estamos convencidos que nuestro trabajo debe avanzando en seguir creando y sosteniendo espacios de contención y acompañamiento a las familias y escuelas” manifestó Mukdise. Finalmente dijo: “Si nosotros miramos la ciudad hacia atrás, yo particularmente salí a barrer con vecinos las calles que no se barrían, cuando había un municipio ausente que hacía más política que gestión. A nosotros a veces nos reclaman que hacemos más gestión que política, es que la política se basa en una buena gestión. Cuando llegó Gody había 400 cuadras pavimentadas y hoy hay más de 1200. Las salas de primeros auxilios tenían un botiquín y una camilla, hoy son Centro de Atención Primaria de la salud. En el año 2010 el municipio tenía sólo cuatro profesionales de la salud, hoy hay cincuenta profesionales en el sistema municipal de salud entre médicos, odontólogos, obstetras, psicólogos, fonoaudiólogos, y eso sale del recurso propio. Yo asumí y el gobierno nacional de Macri nos sacó el fondo sojero de un día para el otro, aún así avanzamos en esos proyectos y los terminamos con recursos propios. Antes había un camión regador y ahora son cinco, había un camión compactador y ahora son seis, ni hablemos de las ambulancias o del resto del parque automotor. Hoy está todo a la vista y funcionando a pleno”.