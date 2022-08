EL MINISTERIO DE SALUD LANZÓ EL SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL PLUS

El Ministerio de Salud de la provincia lanzó este viernes Sistema Informático Perinatal Plus, un mecanismo de registro clínico de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y del recién nacido desarrollado por OPS que supera el utilizado actualmente y que se realizará como prueba piloto en cuatro hospitales y dos Upas de la provincia.

Santiago del Estero será la sexta provincia del país que lo pone en marcha con la ventaja que posee en la actualización del uso online y carga en tiempo real de las historias clínicas.

Para dar inicio a la implementación del SIP Plus, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Dirección de Maternidad e Infancia y los diferentes efectores de salud del primer y segundo nivel de atención.

La misma estuvo encabezada por el subsecretario de Salud, Dr. César Monti, y el director de Maternidad e Infancia, Dr. Pedro Carrizo. También asistieron los directores de Desarrollo Social y Salud Comunitaria, Lic. Gonzalo Terán; y de Informática, Ing. Daniel Ramírez, además de las autoridades y jefes de maternidad de los Hospitales Regional, CIS Termas, CIS Banda, y coordinadores de UPA.

El Dr. Monti se refirió a los beneficios que conlleva la implementación del sistema informático perinatal. “A través del SIP Plus se identifica a la paciente en sus primeros días de embarazo, y se realiza un seguimiento hasta el final del mismo. Actualmente se realiza la carga de la historia clínica mediante el carnet perinatal y gracias a este nuevo sistema, lograremos avanzar en la carga de datos en tiempo real y que estará disponible para todos los efectores. También se agregan datos, como enfermedades previas que pueda tener la paciente, que acompañarán en su tratamiento integral y a su bebé”, explicó.

Por su parte, Carolina Pécora comentó sobre los efectores que contarán con el SIP Plus. “A partir de esta reunión, se iniciará con una prueba piloto en las maternidades de los Hospitales Regional, CIS Banda, CIS Termas, Hospital Zonal de Frías, como también en las UPAS del barrio Reconquista en ciudad Capital y del barrio El Cruce en La Banda. El sistema se está implementando en otras provincias del país, como Neuquén, San Juan, Jujuy, y actualmente iniciamos con el proceso de prueba en Santiago del Estero”, señaló.

Para finalizar, el Dr. Martínez, director del CIS Termas, uno de los centros de salud en el cual se implementará el SIP Plus, hizo referencia al mismo: “Las nuevas tecnologías que surgen en el horizonte sanitario nos permitirá interactuar de mejor forma con los distintos efectores de la provincia y conectarnos ante la necesidad de saber la historia clínica del paciente. En caso de derivación de pacientes a Capital, se podrá visualizar las prácticas y controles que se fueron realizando, como también las patologías previas”.

El SIP consta con herramientas informáticas para el análisis de los datos registrados en los módulos clínicos, siendo utilizado en los servicios de gineco-obstetricia y neonatología. Estas herramientas permiten generar reportes automáticos de grupos de indicadores demográficos, carga de enfermedad, intervenciones y resultados.