Cristina Kirchner, fulminante contra Patricia Bullrich: «No se si por la hora ya estaba medio…»

La ironía de Cristina Kirchner sobre la titular del PRO despertó carcajadas de los diputados y senadores del Frente de Todos que se reunieron este martes en el Congreso.

En el marco de la reunión con diputados y senadores del Frente de Todos que encabezó este martes en el Congreso tras la represión a militantes en Recoleta, la vicepresidenta Cristina Kirchner también se refirió al lawfare que sufre y apuntó contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

«Quieren estigmatizar 12 años de Gobierno», sentenció la ex mandataria, y recordó: «La presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente que dice ’12 años de Gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó».

Cristina Kirchner contó su reacción ante las «14 toneladas de piedra a una cuadra y media» de su casa

La vicepresidenta hizo hincapié así a sus propias palabras durante su defensa pública en la que aseguró que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión por los 12 años de gobierno kirchnerista.

«No se si era la hora de la tarde, y ya estaba medio… a esa hora…», ironizó Cristina al referirse a Patricia Bullrich, despertando las carcajadas de los diputados y senadores presentes. «Pero, si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Repitió lo que dije yo en mi intervención», concluyó.

Cristina Kirchner encabezó una reunión de diputados y senadores del Frente de Todos

La vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo este martes por la tarde en la Cámara alta una reunión con senadores y diputados que integran los bloques del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, del que participaron los jefes de bancada y la mayoría de sus integrantes.

«Intentaron una provocación como la de los volquetes. Me indignó», sentenció la ex mandataria, y reveló: «Me llama Oscar (Parrilli) y me avisa lo de los volquetes y me dice ‘van a querer hacer lo mismo que el día de la reforma previsional en el Congreso’, por lo que mandamos a los compañeros».

Según había trascendido, varios militantes se apostaron sobre los conteiners con cascotes para evitar que sean utilizados o que aparezcan infiltrados.

«Y decían que cada volquete pesa 7 toneladas, por eso hablaban de las 14 toneladas el día de la reforma previsional. 14 toneladas de piedras a una cuadra y media de mi casa», lamentó la vicepresidenta.