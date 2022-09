FUERTE PRESENCIA DE ARGENTINA EN ESTADOS UNIDOS PARA CAPACITAR AL TRADE TURÍSTICO NORTEAMERICANO

La delegación nacional, encabezada por el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, el Secretario Ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa, y el Embajador argentino, Jorge Argüello, llevó adelante en Washington una nueva edición de Visit Argentina Connect, con el objetivo de generar acercamientos y rondas de negocios con los profesionales del turismo estadounidense.

Tras las auspiciosas ediciones en Uruguay, Chile y diferentes ciudades de Brasil, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el Instituto Nacional de Promoción Turística y la Embajada Argentina en los Estados Unidos de América realizó hoy en Washington un nuevo Visit Argentina Connect, un espacio de capacitación y networking sobre la oferta de productos, destinos y servicios turísticos del país.

Dicho evento se organizó en el marco de la visita del Ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa, y del Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, a la nación norteamericana con el fin de generar lazos comerciales con dicho país.

Para este encuentro, que la semana pasada generó más de 3700 reuniones de trabajo con el trade turístico de México, se hicieron presentes más de 60 profesionales del turismo local y prensa especializada. Entre los participantes estuvieron prestigiosas empresas, como Aerolíneas Argentinas, American Airlines, LATAM Usa, Avianca y United Airlines, Expedia -la OTA más utilizada por el público en Estados Unidos- y representantes de las cadenas hoteleras Marriot, Hilton y Sheraton. Sin dudas, la presencia de estas firmas marca la trascendencia de un encuentro que fue muy productivo para el desarrollo del turismo argentino, en plena recuperación post pandemia.

“Creemos que Estados Unidos es un mercado estratégico para la recuperación del turismo receptivo de Argentina por el muy buen nivel de arribos que se registraron en el año -en este punto quiero destacar que en agosto tuvimos un 82 por ciento de recuperación respecto del mismo mes de 2019- y por el elevado poder adquisitivo de sus viajeros y viajeras. Si tenemos en cuenta que en la actualidad el gasto promedio de los y las estadounidenses que ingresan al país es de 1.277 dólares, las oportunidades de crecimiento son más que significativas. Por eso, para que la recuperación turística de Argentina termine de consolidarse, entendemos que nuestra presencia aquí nos dará un importante plus para alcanzar y superar nuestras metas”, apuntó el Ministro Lammens.

Cabe mencionar que Argentina llegó a Estados Unidos luego de un primer semestre muy positivo en términos turísticos, con el registro de llegada de un turista internacional cada once segundos. En ese sentido, es importante señalar la gran reacción del mercado estadounidense, con más de 160 mil arribos en los primeros ochos meses del año.

Los turistas estadounidenses son el principal mercado en materia de turismo receptivo por fuera de los países limítrofes. En lo que va del año representan el 8,3 por ciento del total de los turistas extranjeros que llegaron al país. A su vez, durante los meses trascurridos de 2022 ya se recuperó el 51,4 por ciento de los ingresos que hubo en el mismo período de 2019.

“Si tomamos los ingresos por vía aérea, Estados Unidos está segundo y desde enero siempre se mantuvo con una recuperación superior al 60 por ciento y picos del 77 por ciento en junio, como consecuencia de la normalización casi total de las frecuencias aéreas de la prepandemia”, consideró Ricardo Sosa. En ese marco recordó que “al margen de las activaciones digitales, participamos en ferias dirigidas al público final como la Travel and Adventure Show de California y New York. Además, en noviembre de 2021 estuvimos en Florida y New York generando reuniones con operadores y hace dos meses volvimos a New York a participar de Rethink South América”.

La cita en Washington comenzó a las 18 horas mediante un acto de apertura a cargo de las autoridades nacionales seguido de un espacio de networking entre los asistentes.

Posteriormente, se brindó una capacitación sobre productos y servicios turísticos de Argentina finalizando con un espectáculo artístico acompañado de gastronomía y vinos argentinos.