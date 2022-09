Colonia El Simbolar refuerza el parque automotor para tareas en el ejido municipal

La comisión municipal de Colonia El Simbolar reforzó el parque automotor con la adquisición de un nuevo acoplado con barandas rebatibles con capacidad de cuatro toneladas de herramientas, fundamental para trabajos que se realizan en el ejido municipal.

El comisionado municipal, profesor Ángel Iñiguez, detalló que este logro que beneficia a las localidad y parajes circundantes, se suma a la flota de vehículos del municipio con el objetivo de reforzar las tareas y brindar un servicio óptimo a la comunidad.

Asimismo, detalló que “esta adquisición no sería posible si no hubiese equilibrio y manejo responsable de los fondos de las arcas del estado provincial y municipal, pese a la crisis que atraviesa el país, la provincia y a la cual no está ajena la comuna”.

En ese marco, Iñiguez expresó su agradecimiento “al gobernador Generado Zamora y al vicegobernador, Carlos Silva Neder, por el constante apoyo brindado, apostando al desarrollo de nuestra comunidad”.

“Con esta adquisición mejoraremos la calidad de vida de los vecinos, por esa razón y en representación de los vecinos de Colonia El Simbolar, nuestro infinito agradecimiento al Gobierno Provincial por este gesto de grandeza que tuvo para nuestro pueblo”, concluyó el jefe comunal.