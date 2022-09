ZAMORA PARTICIPÓ EN CHACO DE LA 13° ASAMBLEA DEL NORTE GRANDE Y DE LA APERTURA DE LA 1° EXPO REGIONAL

La próxima 13ra asamblea se realizará en Santiago del Estero, el 13 de octubre. Con la presencia de los mandatarios de las diez provincias del NOA y el NEA y miembros del Gabinete Nacional, se realizó este jueves la apertura oficial de la 1° Expo del Norte Grande en la ciudad chaqueña de Resistencia, donde también se desarrolló la 13° Asamblea Regional de Gobernadores con importantes avances para la ejecución de obras estratégicas; la segmentación de subsidios de energía; la creación de un plan federal de laboratorios públicos, entre otros temas.



Jorge Capitanich, en su condición de anfitrión, dio la bienvenida al jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y a los ministros del Interior, Eduardo Wado De Pedro, y de Salud, Carla Vizzotti, también al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, y a los directivos Aerolíneas Argentinas, de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, de la Secretaría de Energía; de la Secretaría de Comercio y de las uniones industriales de la región y de la Came.

También destacó la presencia del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en su carácter de presidente pro témpore del Norte Grande, y de sus pares de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Raúl Jalil; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales; de Tucumán, Osvaldo Jaldo y de La Rioja, Clemente Quintela, además del vicegobernador de Salta, Antonio Marocco.

La actividad comenzó con el corte de cintas de la Expo, donde las 10 provincias exhibirán todo su potencial comercial, productivo e industrial hasta el 11 de septiembre.

Luego se dio lugar a la asamblea, donde se rubricó un documento en repudio al atentado sufrido recientemente por la vicepresidenta Cristina Fernández y un llamado a la paz social y al diálogo entre todos los sectores.

En cuanto al orden del día, se hizo un pedido formal a la Nación para un tratamiento diferencial en materia energía por la condición de electrodependiente de toda la región.

También se firmó una nota dirigida a la Secretaría de Energía para establecer un nuevo diagrama con aumentos para el tope del consumo por provincias: 750 kw para toda la región de noviembre a marzo; de 550 kw para el NEA en invierno; 550 kw para el NOA para quienes no tienen red de gas natural, y 400 kw para aquellos que cuentan con red domiciliaria. Además de definir tarifas urbanas y rurales, como también residenciales y no residenciales.

Otro punto trascendente de la reunión fue el pedido para la creación de un programa de infraestructura para el desarrollo del corredor bioceánico, incluido en el proyecto de presupuesto 2023, dirigido al jefe de Gabinete de Ministros, quien expresó su compromiso para hacer realidad las obras estratégicas para el Norte Argentino.

También se planteó la necesidad de crear una red federal de laboratorios públicos y promover un proyecto más equitativo para la industria audiovisual.

Finalmente se aprobó por unanimidad que la 14° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande sea el 13 de octubre en Santiago del Estero.