SE LANZÓ LA RED DE TELE-OFTALMOLOGÍA CON EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, encabezó el lanzamiento de la Red de Tele-Oftalmología e hizo entrega de equipamiento destinado a la detección temprana y tratamiento oportuno de retinopatías diabéticas e hipertensivas.

La Red de Tele Oftalmología tiene como objetivo promover el seguimiento y control de personas con diabetes e hipertensión en todo el territorio provincia. Para esta Red, además de hacer uso de la herramienta Tele-Salud, se adquirió equipamiento oftalmológico de última generación y se trabaja articuladamente con efectores de todos los niveles del sistema sanitario.

Fueron entregados cuatro retinógrafos no midriáticos y un láser fotocoagulador destinados a las Unidades Sanitarias Móviles, la Dirección de Atención Primaria de la Salud, el Hospital Oftalmológico y el CIS Banda. La inversión se realizó con fondos del Programa Redes y de la provincia.

Del anuncio y posterior entrega participaron la coordinadora de Redes, Laura Guevel; el coordinador del Programa Tele-Salud, Daniel Chazarreta; el director de Unidades Sanitarias Móviles, José Alzogaray; los directores del Centro Integral de Salud Banda, Liliana Garnica y Edgardo Zanoni, y del Hospital Oftalmológico, Dolores Coronel; el supervisor de APS, Zacarías Contreras, y el referente de Tele-Salud del CIS Banda, Richar González, entre otras autoridades.

La ministra Nassif ratificó el esfuerzo que el Gobierno de la Provincia viene realizando en materia de incorporación de equipamiento moderno, y crecimiento de las prestaciones a la población de todo el territorio provincial. “La red generará oportunidades de atención a personas que están en situación de riesgo, en especial las que padecen diabetes e hipertensión. El territorio provincial está organizado en dos corredores, el CIS Banda gestionará el corredor este y el Hospital Oftalmológico el corredor oeste. Este es el resultado de un trabajo articulado donde se comparten capacidades para el beneficio de la población”, destacó la ministra.

Por su parte, la Dra. Guevel hizo hincapié en el desarrollo de las redes de salud de la provincia. “El objetivo del Programa Redes es fortalecer el crecimiento de las redes de trabajo para así mejorar la accesibilidad de las personas al sistema de salud. En nuestra provincia la prevalencia de la diabetes e hipertensión es significativa, por ello, con esta red pretendemos llegar a toda la población con la detección precoz de la retinopatía diabética e hipertensiva y luego con su tratamiento oportuno para evitar daños como lo es la ceguera”, precisó.

A su turno, el referente de Tele-Salud del CIS Banda explicó: “Al Centro Integral de Salud Banda se le asigna un retinógrafo no midriático y un láser fotocoagulador para dar respuesta al corredor este. En el caso del Hospital Oftalmológico se encarga del corredor oeste y de las patologías que por su complejidad no podrán ser resueltas en el Cisb. La novedad en la red es la incorporación de las unidades itinerantes de Atención Primaria de la Salud y de las Unidades Sanitarias Móviles, que contarán con el equipamiento de retinógrafo no midriático y personal capacitado para realizar el estudio. Con el fin de darle amplitud a la red y brindar un mayor acceso a la salud”.

Para finalizar, la Dra. Coronel comentó acerca del equipamiento adquirido: “Los aparatos que se incorporan al sistema de salud son de última generación, con la ventaja de ser no midiátricos y que permiten fotografiar la retina sin la pupila dilatada. Otra de las ventajas es que los retinógrafos no midiátricos son portátiles, pudiendo así trasladarlo por todo el territorio provincial. La imagen que se toma luego es enviada al hospital de referencia mediante la Red de Tele-Oftalmología, y en caso de detectar la retinopatía diabética o hipertensa, se deriva el paciente para tratamiento”.