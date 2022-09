RECUPERAN MOTO ROBADA QUE ERA CONDICDA POR UN MENOR

El hecho se registró en la madrugada del pasado sábado, alrededor de las 02:00hs., de la madrugada, cuando efectivos policiales del área de prevención divisaron a menor que se conducía en un motovehiculo sin plásticos colocados por lo que hicieron cesar su marcha en la altura de calle Tucumán y Republica de Siria del barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda.

El menor de 16 años, al ser entrevistado por los uniformados no supo justificar documentación del motovehiculo marca gilera 110cc., ni tampoco poseía carnet de conducir. Por lo que rápidamente los efectivos policiales consultaron a planta verificadora número de chasis y motor arrojando pedido de secuestro con fecha 5 de agosto del corriente año por parte de la Comisaria Comunitaria Nº14. Por lo que se procedió a trasladar al menor juntamente con el rodado a sede policial.En base de Comisaria Comunitaria Nº 14, se hizo presenta la madre del menor una mujer de 35 años, la cual manifestó a los efectivos policiales que el rodado menor seria de un tío de la familia que habría fallecido hace 5 años y que no se lo usaba por que no contaban con la documentación correspondiente. La fiscalía interviniente a cargo de la Dra. María Montes dispuso el secuestro del motovehiculo hasta que sea presentada la documentación y que el menor sea entregado a sus padres.