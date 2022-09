La Liga de Gobernadores realizó una presentación ante el Jefe de Gabinete por un Presupuesto Nacional 2023 «con sentido federal»

En presidente pro-témpore de la Liga de Gobernadores del Norte Grande, Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, posteó en redes sociales la petición que elevaran al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, con relación al Presupuesto Nacional 2023, cuyos parámetros comenzarán a definirse en el Gobierno Nacional. La presentación la suscriben 19 gobernadores.

Zamora posteó:

«Con la firma de 19 provincias, la Liga de Gobernadores, emitimos una presentación en el día de la fecha al Jefe de Gabinete de Ministros, dando a conocer algunas consideraciones que creemos necesarias, en cuanto al tratamiento de la ley de presupuesto 2023 con sentido federal:

Señor Jefe de Gabinete de Ministros

Dr. Juan Manzur

PRESENTE:

De nuestra mayor consideración:

​Los integrantes de la Liga de Gobernadores y Gobernadoras de las provincias argentinas sostenemos la necesidad de contar con el consenso necesario a los efectos de propiciar la sanción de la ley del presupuesto 2023, herramienta fundamental para la planificación financiera del sector público.

​En este sentido, solicitamos específicamente tener en cuenta los siguientes contenidos:

1.1. Tratamiento equitativo de los subsidios en el transporte público de pasajeros.

1.2. Sostenimiento del plan de obras públicas y de financiamiento del plan de viviendas con el objeto de garantizar el crecimiento de la economía argentina.

1.3. Garantizar un tratamiento diferencial del subsidio energético teniendo en cuenta la segmentación por el consumo de energía/mes en base a la temperatura promedio de las provincias.

1.4. Redistribuir los recursos no imprescindibles -financiamiento de gastos electorales-a los efectos de promover más transferencias directas para el desarrollo productivo y social.

1.5. Generar las condiciones necesarias para reducir la inflación, recuperar el poder adquisitivo del salario y movilizar los factores productivos con el objeto de generar mayor velocidad en la creación de empleos.

1.6. Promover un fondo específico para transformar los planes sociales en empleos dignos a los efectos de estimular la base productiva de nuestras provincias mediante capacitación permanente y subsidios directos para facilitar empleos de buena calidad.

1.7. Desarrollar una estrategia para que las zonas francas, los sistemas de transferencias de cargas junto a la consolidación de puertos secos, parques industriales y una logística integrada de base competitiva nos permitan incentivar las inversiones y las exportaciones de nuestras provincias.

1.8. Generar las condiciones necesarias y suficientes para asegurar una expansión de las inversiones productivas como base indispensable para el progreso de nuestras comunidades.

1.9. Establecer un sistema de financiamiento explícito para las cajas o sistemas previsionales no transferidos por las provincias a la Nación determinando una garantía anual en el presupuesto.

1.10. Estimular el desarrollo de la economía del conocimiento como así también el cumplimiento de la meta fijada del 1,02 % del PIB en forma progresiva para el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación productiva.

En este contexto, es preciso lograr una participación activa de todos las legisladores nacionales en un modelo de consenso para lograr definitivamente que el presupuesto 2023 no sea fruto de disputas parciales sino de un consenso institucional en donde las diferencias particulares no impidan al Poder Ejecutivo contar con una herramienta indispensable para el ejercicio de la responsabilidad de gobernar para todos los argentinos y argentinas.

Al mismo tiempo, consideramos necesario respetar las autonomías provinciales en el marco de nuestro sistema representativo, republicano y federal respecto a las decisiones de carácter institucional en cada una de nuestras jurisdicciones evitando injerencias externas que pretenden condicionar el desenvolvimiento de las instituciones.

Sin otro particular, saludamos a Usted con atenta y distinguida consideración.

1-Buenos Aires

2-Catamarca

3-Chaco

4-Chubut

5-Entre Ríos

6-Formosa

7-La Pampa

8-La Rioja

9-Río Negro

10-Santa Cruz

11-Santa Fe

12-Santiago del Estero

13-Tierra del Fuego

14-NEUQUEN

15-Salta

16-Misiones

17-Tucumán

18-San Juan