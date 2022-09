El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, recibió esta tarde en la Cámara de Diputados a integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza quienes hace 23 años realizan campañas solidarias en Santiago del Estero donando alimentos y elementos de primera necesidad a establecimientos rurales del departamento Loreto.

El Vicegobernador, acompañado por el director de Relaciones Institucionales, Dr. Luis Herrera, recibió en la Legislatura a Ramón Cayetano Robles (presidente de la Federación de Excombatientes); Claudio José Iglesias (presidente del Centro de excombatientes de La Matanza) y a David Díaz (presidente del Centro de ex Combatientes de Santiago del Estero y titular de la Comisión Nacional de Excombatientes).

En la oportunidad, Silva Neder les transmitió el afectuoso saludo del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y ratificó “el compromiso permanente del Gobierno provincial con la causa Malvinas y el acompañamiento de siempre con los excombatientes y con sus familiares en todo lo que puedan necesitar”.

Por su parte, los veteranos de guerra manifestaron su agradecimiento “al Gobierno de Santiago del Estero, encabezado por el gobernador Zamora, por tener siempre presente a los excombatientes acompañándonos en todas nuestras actividades y también a los caídos en la Guerra del Atlántico Sur, manteniendo vivo en la memoria de todos los santiagueños este hecho heroico en defensa de la soberanía nacional”.

“Estos gestos de los camaradas ex combatientes de las Malvinas de La Matanza cobran una significativa importancia, porque desde hace 23 años vienen a Santiago del Estero con el solo objetivo de ayudar a quienes más lo están necesitando”, indicó el veterano de guerra santiagueño David Díaz, presidente de la Comisión Nacional de Ex combatientes de Malvinas.

Por su parte, Ramón Robles, veterano de guerra de La Matanza, indicó: “Este pueblo fue el que cuando nosotros estuvimos en las islas entregó lo que no tenían para darnos algo. Nos planteamos que teníamos que devolver lo que la sociedad nos había dado”, indicó.

En esta oportunidad, serán beneficiadas la Escuela Nº 1202 “Soldado Vicente Antonio Díaz” (paraje Isla Verde); Escuela Nº 395 “Wolf Scholnik” (La Resbalosa); Nº 558 (Burra Huañuna) y Escuela Nº 558 Segundo Villafañe (Burra Huañuna), entre otros.

También visitaron el hospital de la ciudad de Loreto y las postas sanitarias de las localidades de San Gregorio y La Resbalosa.

Además, estuvieron presentes otros excombatientes, entre ellos: José Luis Barrios; Miguel Ángel Contartese; Julio César Hernández; Luis Ángel Manzanares; Oscar Enrique M