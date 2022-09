VIDEO/ Exitosa 2da Travesía en Bicicleta uniendo los ríos Salado y Dulce

“Creo que no hay más grande desafío que ver crecer y sacar adelante el lugar donde hemos nacido, dejar huella en el tiempo, y que, el paso por esta vida, realmente tenga significado” sostuvo Ángel Iñiguez, presidente de la Mesa de Gestión de la Región de la Mesopotamia Santiagueña. Sabagasta se vistió de fiesta para recibir a los ciclistas y acompañantes. Como se anunciara, este 25 del actual, con total éxito se llevó a cabo la 2da Travesía en Bicicleta uniendo los ríos Salado y Dulce, organizado por la Región de la Mesopotamia Santiagueña, con la participación de 210 ciclistas – llegados desde los más diversos puntos del país y de la provincia-, que recorrieron 75 km hacia el destino final, la localidad de Sabagasta.

La entusiasta largada se registró a las 8,15, desde el Puente Negro, sobre el Río Salado, con la presencia de los responsables de la organización, la intendente de Colonia Dora quien junto a los comisionados municipales adscriben a la Región de la Mesopotamia Santiagueña, que encabeza el presidente de la Mesa Ejecutiva, profesor Ángel Iñiguez, y el mentor de la travesía no competitiva, sino de conocimiento, profesor Raúl Castillo.

La travesía, luego de recorrer la traza establecida, pasando por lugares emblemáticos de la región, el cementerio Judío de Colonia Dora, la localidad de Herrera, donde se tributó homenaje a la sanidad por su desempeño durante la pandemia, el paso por la comunidad tonocoté de Breayoj, entre otros lugares emblemáticos, cerró con un acto oficial, en Sabagasta.

En la oportunidad, el comisionado municipal de Colonia El Simbolar, y presidente de la mesa ejecutiva de la Región de la Mesopotamia Santiagueña, profesor Ángel Iñiguez, celebró y felicitó a los pedalistas que pusieron las ganas, el espíritu y el empeño necesario para cumplir con la trayectoria establecida.

Asimismo, Iñiguez destacó el acompañamiento y el compromiso de sus pares y del director de Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia, Alejandro Yocca y del mentor, Jorge Castillo, agregando que “esta es una gran patriada que estamos realizando en el interior de la provincia, siendo este un proyecto mancomunado, articulando esfuerzos estratégicos, en el que intervienen comprometidamente municipios e intendencias de 6 departamentos de la provincia, enmarcados por los ríos Dulce y Salado”.

Subrayó que “es grato y enorgullece el crecimiento exponencial de la región de la Mesopotamia Santiagueña, por la adhesión de más de 18 municipios, proyecto que no busca otro objetivo que el desarrollo integral de la región y no solo en lo deportivo, sino también en lo en lo cultural y en lo histórico, conservar todo lo que nos da identidad, poniendo en valor todo ello y, porque no, potenciar el desarrollo productivo de la zona, haciendo dinámica la economía social de todas las comunidades que integran la región”.

Agregó que “nuestro mayor objetivo, con el acompañamiento de todos, es lograr una mejor vivir una mejor calidad de vida sin tener que emigrar de nuestro terruño, donde están nuestros afectos y nuestras querencias, donde desarrollamos nuestra vida. Creo que no hay más grande desafío que ver crecer y sacar adelante el lugar donde hemos nacido, dejar huella en el tiempo, y que, el paso por esta vida, realmente tenga significado”.

Concluyó Iñiguez señalando que “quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los destinos de las comunidades, aunque sea temporalmente, nos hemos impuesto la misión de mejorar la calidad de vida de nuestros mandantes y, a través de este proyecto superador, queremos hacerlo hoy, con el desarrollo del turismo de cercanía o turismo alternativo en toda la región”.