HCD: Se trataron diversas iniciativas de instituciones locales

En la oportunidad, desde la bancada oficialista, Walter Medina Salomón, valoró y felicitó en nombre de sus pares la exitosa gestión del presidente pro témpore de la Liga de Gobernadores del Norte Grande y gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, en la reciente misión política y comercial desarrollada con sus pares en los Estados Unidos, que beneficiarán a la provincia y a la región.

A instancias de la bancada del Frente Cívico, se reservó, se trató sobre tablas y se sancionó la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal, Cultural y Social el proyecto denominado «Paralicemos el mundo por hoy”, organizado por la ONG “Sonckoy Manta” en el marco de los festejos por el “Día Internacional de la parálisis cerebral” a desarrollarse el día 5 de octubre en la plaza Libertad”.

Cada año esta institución organiza una jornada de reflexión y concientización sobre la importancia de generar espacios inclusivos, en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las personas con parálisis cerebral, para que puedan sentirse parte de un todo.

La parálisis cerebral, no es una enfermedad especifica es un término que describe trastornos motores del movimiento ocasionados por el daño cerebral. No es una afección progresiva por lo que el daño no empeora gradualmente. Sin embargo, las manifestaciones podrían cambiar en el transcurso de la vida de las personas con ese diagnóstico a medida que su sistema nervioso madura.

En una fecha conmemorativa y tan significativa como la presente es necesario abordar esta temática en el ámbito educativo siendo junto a la familia los ámbitos donde la socialización y la construcción del saber son fundamentales para crear hábitos, desarrollar habilidades y potenciar capacidades en los estudiantes, como la empatía, lo que a futuro les permitirá convivir con la discapacidad desde un enfoque inclusivo, naturalizando las diferencias.

Los objetivos primordiales del evento son a) generar espacios de reflexión y concientización sobre la parálisis cerebral para construir una sociedad inclusiva, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y b) construir lazos de trabajos en red con organismos oficiales, del municipio y del ámbito educativo (jardines de infantes) con el objeto de acercar a la comunidad educativa la propuesta pedagógica inclusiva sobre el trato a personas con parálisis cerebral.

En la ocasión se sancionaron, por unanimidad, sendos despachos de comisión:

En efecto, se sancionó la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal, Social y Deportivo el torneo denominado “1st Itf World Cup Games – Argentina – Santiago del Estero 2022 – 1era. Copa del Mundo de Taekwon-Do I.T.F.”, a llevarse a cabo entre los días 6 y 9 de octubre del año en curso, entre otras sedes el Estadio Único “Madre de Ciudades”, organizado por la Asociación Santiagueña de Taekwondo-Do y la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwondo-Do”. Se entregará copia fiel de la Ordenanza al Ing. Osvaldo Ríos Olivero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Argentinas de Taekwondo-Do.

Este certamen será fiscalizado por el Concilio Panamericano de Taekwon-Do – PTC y la Federación Internacional de Taekwon-Do ITF, y contará con la presencia del señor presidente de la ITF proveniente de Viena, Austria, Prof. Master Ri Yong Son y los EBM presidentes de las Federaciones de los cinco continentes.

Asimismo, es loable destacar que este evento se llevará a cabo por primera vez en el mundo con la modalidad establecida, habiendo sido otorgado a la República Argentina y a Santiago del Estero en el Congreso llevado a cabo en Bulgaria en el mes de octubre del año 2.020.

Por otra parte, se sancionó la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal, Social y Cultural la visita del músico Ariel Gustavo Tessel, a la ciudad de Santiago del Estero entre los días 8 al 15 de octubre del año en curso”. Se hará entrega de copia fiel a Roberto Alejandro Jerez, organizador de la visita del músico.

El músico, estará de visita en Santiago del Estero, entre los días 8 al 15 de octubre del corriente año, con el solo objetivo de estrechar lazos musicales, culturales y artísticos entre Santiago del Estero y la provincia de Córdoba, e interactuar y compartir experiencias de su larga trayectoria.

Es de destacar que el mencionado artista fue acompañante con su acordeón de artistas de grandes trayectorias como Rodrigo Bueno, Ulises Bueno, “Pocho” la Pantera, entre otros, quienes entre sus repertorios interpretaron grandes éxitos de su autoría.

También se sancionó la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal, Cultural y Social el proyecto cultural de “Coplas de Nuestra Tierra”, bajo el “Encuentro de Coplas y Música”, organizado por la Secretaría de Cultura de la Unión del Personal Civil de la Nación (U.P.C.N.), Seccionales Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero, que se desarrolla entre el 10 de agosto y el 30 de noviembre del corriente año”. Se hará entrega de copia fiel de la Ordenanza al secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santiago del Estero, Gerardo Antenor Montenegro.

Mismo trámite tuvo la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal y Social el acto de colocación de placa recordatoria por los 40 años de egresados de la Escuela Nacional de Comercio “Prof. Antenor R. Ferreyra”, a realizarse el día 6 de octubre del corriente año en el sector de entrada del Complejo “Juan Felipe Ibarra”, donde antes se erigía el edificio de la antigua y prestigiosa institución educativa”.

La Ing. María Ledesma Albornoz, presentó una nota solicitando se declare de Interés Municipal el acto arriba mencionado de la promoción 1.982, homenaje que se llevará a cabo en el lugar donde antes funcionara el edificio histórico de ese establecimiento educacional, y que actualmente forma parte del complejo “Juan Felipe Ibarra”.

La presente iniciativa se motiva porque además coincide con el 40° aniversario de la gesta de Malvinas, hecho que marcó las vidas de los jóvenes de esa época, tanto en forma individual como colectivamente, y sería una forma de plasmar la importancia de ser una de las promociones egresadas en ese año tan importante e inolvidable en la vida del país.

La ceremonia está prevista para el día 6 de octubre, en horas de la tarde en el sector pertinente del complejo ya mencionado.

Se sancionó la Resolución por la que “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria, para la reparación de las barandas o pasamanos del puente peatonal ubicado sobre calle Formosa y Avenida Del Libertador en el barrio Juan Felipe Ibarra”.

Por último, se sancionó la comunicación por la que “el Concejo Deliberante a instancias del Consejo Consultivo de la Tercera Edad, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, realice el cambio de focos e higiene de las farolas en las calles Antonio Tagliavini y Benjamín Arce del barrio Siglo XXI”.