PROMUEVEN LA CONFORMACIÓN DE UNA RED INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE VIOLENCIAS EN LAS TERMAS

Las Termas de Río Hondo dio el primer paso hacia la conformación de una red que integrará a las instituciones públicas y de la sociedad civil de esa ciudad, luego de dos jornadas participativas, en las cuales se abordaron las violencias con perspectiva de género, organizadas por el Centro Integral de Salud local y la Dirección de Género de la provincia, con el apoyo del municipio.

De la apertura de las jornadas, que se realizaron en el Centro Cultural San Martín, participaron el intendente Jorge Mukdise; el director del CIST, Luis Martínez; la directora de Género de la provincia, Cecilia Sampaolesi, y las expertas en salud, género y derechos humanos invitadas Silvia Bentolila, Diana Galimberti y Stella Garrido.

Con una gran convocatoria, la jornada reunió al equipo de salud del CIST, trabajadores y autoridades de las distintas áreas de la municipalidad, de los ministerios de Justicia y de Salud, Bomberos Voluntarios, agentes sanitarios, Policía, hospitales de tránsito de Lavalle y Pozo Hondo, entre otros.

Durante las dos jornadas se trabajó de forma participativa en conversatorios y dinámicas de trabajo colectivo para el diseño de líneas de acción.

El director del CIST explicó que se viene trabajando en la capacitación del personal en la Ley Micaela. “Ahora damos un paso más en el desarrollo de esta red interinstitucional para afianzar buenas prácticas y prevenir todo tipo de violencias en el ámbito de salud desde la cultura organizacional y los recursos con que cuenta la comunidad”, precisó.

Por su parte, el intendente Mukdise celebró esta acción y expresó el apoyo y participación del municipio “para generar una convivencia respetada, repensando constantemente nuestras prácticas”.

La directora de Género, por su parte, puso de relieve la posibilidad de horizontalizar la creación de políticas públicas para que atraviesen las instituciones y sus vínculos laborales, lo que se transmite en poder garantizar también un mejor el acceso a la justicia.

También destacó la articulación con el “valioso trabajo que tienen los centros de salud desde una perspectiva de género, que es una política pública que el Gobierno de la provincia quiere fortalecer”.

En tanto, la psiquiatra especialista en desastres y emergencias, Silvia Bentolila, resaltó esta iniciativa pionera como instancia participativa de gestión de políticas públicas. Subrayó la importancia de “concretar colectivamente consensos” y abordar las situaciones de violencia haciendo una reflexión colectiva y sentando lineamientos, entre todos y todas.

La obstetra Diana Galimberti, especialista en salud y género, hizo hincapié en la necesidad de detectar las víctimas de violencias silenciadas que pasan todos los días por las instituciones y no denuncian, al tiempo que destacó que esta iniciativa evitará la dispersión y la revictimización que se produce cuando no hay redes de atención.

A su turno, Stella Garrido, experta en planificación y gestión de proyectos institucionales, explicó: “Los malestares históricamente siempre se han expresado en violencia y se genera como una sensación de que esto es natural. La violencia no es natural, es una construcción social y por lo tanto podemos deconstruirla”.