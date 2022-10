EXPO SMART CITY: ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS ANALIZARON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el segundo día de la Smart City Expo Santiago del Estero, uno de los temas destacados fue “La lucha contra el cambio climático y transición energética», que tuvo como oradores a Juliana Gutiérrez, co-fundadora de Low Carbon City Colombia; Noelia Zanichelli, directora de bosques de Santiago del estero, y los rectores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Rubén Paz, y de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Luis Eugenio Lucena.

En este marco, Juliana Gutiérrez compartió su experiencia. “Somos una institución que nació hace 7 años de la ciudadanía, amigos que nos preocupamos que se maneje con tanto tecnicismo los asuntos del cambio climático, porque eso hacía que las personas estuvieran más lejanas a las soluciones que como individuo también podían generar. De esta manera, somos una organización que fue creciendo y llegando a otros territorios en el mundo y que finalmente compartimos ese sistema de soluciones colectivas y que los individuos y la sociedad en general son actores muy importantes para todo esto”, dijo.

Por su parte, el rector de la Ucse remarcó que “la lucha por el cambio climático es el hecho más importante para la humanidad en este siglo y lo segundo, la transición energética es el compromiso ineludible de gobierno y organismos unilaterales, para el cual no hay tiempo que perder”.

“Es un camino de transformación con acciones. Esas trasformaciones con acción tienen tres aspectos: el aspecto relacionado a lo educativo que tiene que ver con la comprensión de los problemas ambientales, la educación basada en datos y con un enfoque ético; un aspecto relacionado al agua y la alimentación, el agua potable segura e indispensable y la alimentación adecuada para los niños y así puedan llegar a jóvenes y adultos; y el tercer aspecto tiene que ver con la transición energética, una sustitución progresiva, pero sin demora de los combustibles fósiles a fuentes de energía limpia”, detalló.

A su turno, la directora de Bosques de la provincia resaltó la implementación de estrategias desde el Gobierno “que permiten disminuir vulnerabilidad de los bosques pero también, que pongan en valor los beneficios económicos, sociales y ambientales que nos otorgan los bosques”.

Además, Zanichelli explicó los lineamientos a trabajar en el marco un plan estratégico de bosques nativos que está compuesto por seis ítems: “el manejo forestal sostenible a nivel de cuenca; el manejo del bosques con ganadería integrada; la restauración de bosques degradados; el uso sustentable de la biodiversidad y el fortalecimiento de las áreas de conservación; la prevención de incendios forestales y el manejo de bosque en zonas de interfase”.

“Este plan estratégico fue fundamental para la provincia –remarcó la directora de Bosques- para poder acceder a los fondos de la ley 26.331 que es la ley de presupuestos mínimos para el mantenimiento y conservación de los bosques nativos, lo cual a través de esta ley le permite a particulares y a organizaciones e instituciones plantear un plan de manejo de carácter sustentable para el mantenimiento y conservación y les permite acceder a un aporte no reintegrable”.

A continuación, el rector de la Unse expresó: “Las universidades tenemos parte de esta responsabilidad, en la nuestra en particular contamos con carreras, con disciplinas que abordan las distintas estrategias en los distintos planes que en el mundo, en el país, en la región se ponen en juego. Estas disciplinas que tienen que ver con lo energético, que es el tema del panel, pero también que tienen que ver con cuestiones sociales, económicas, con cuestiones ambientales”.

Seguidamente, Paz resaltó: “El conocimiento científico no es patrimonio de una institución, no es patrimonio de una universidad, no es patrimonio de los gobiernos mundiales, nacionales, provinciales, municipales; no es de las empresas. El conocimiento científico hoy está al alcance de cada uno de nosotros, es suficiente con esta globalización que tenemos para poder acceder a una información, por supuestos fehaciente, que la encontramos al alcance de la mano”.

Para terminar, el rector remarcó la decisión política del Gobierno de la provincia. “Nada podría lograrse si es que en el lugar donde estamos no se toman las decisiones políticas necesarias para que esto continúe adelante”.